https://ria.ru/20230810/kosmos-1889188843.html
В МИИГАиК рассказали, для чего будет вестись съёмка посадки "Луны-25"
В МИИГАиК рассказали, для чего будет вестись съёмка посадки "Луны-25" - РИА Новости, 10.08.2023
В МИИГАиК рассказали, для чего будет вестись съёмка посадки "Луны-25"
Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" снимет процесс своей посадки на естественный спутник Земли, чтобы российские учёные смогли потом построить модель... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T03:23
2023-08-10T03:23
2023-08-10T03:23
наука
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луна
земля
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
наука
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" снимет процесс своей посадки на естественный спутник Земли, чтобы российские учёные смогли потом построить модель рельефа участка прилунения и изучить строение наружного слоя поверхности Луны на основании движения реголита и пыли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК). Ранее сообщалось, что первый за 47 лет российский аппарат отправится к Луне 11 августа в 2.11 мск на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный. Посадка "Луны-25" ожидается в начале 20-х чисел августа. "В ходе миссии "Луна-25" планируется съемка всего процесса посадки обзорными камерами, позволяющими построить модель рельефа участка прилунения. Мы надеемся также получить кадры в момент посадки "Луны-25", на которых будет видно, как ведет себя лунный реголит и пыль при посадке", - говорится в сообщении. Обработанные изображения позволят ученым геофизикам и геологам детально изучить свойства реголита, прочность грунта и другие ключевые характеристики строения Луны. Кроме того, успешная посадка позволит проверить на практике баллистические расчеты, сравнить с реальными условиями предрасчёт освещенности, уверены в МИИГАиК. Эти данные позволят отработать для будущих станций механизм более точной посадки и лучше продумать их экспериментальную нагрузку. Говоря об орбитальной станции "Луна-26" (запуск запланирован в 2027 году), в университете отметили, что снимки полярных регионов в высоким разрешением (5-7 метров), которые она сделает, могут стать основой для выбора и анализа посадочных площадок последующих "Лун", а также будут использоваться для припланетной навигации в полярных широтах. Посадочная станция "Луна-27" с помощью "опыта предшественниц" должна будет совершить прецизионную посадку и получить максимальный научный результат. В МИИГАиК обработкой оптических данных такого дистанционного зондирования занимается Комплексная лаборатория исследования внеземных территорий (КЛИВТ). В помощью этих данных учёные получают модели рельефа и детальные карты поверхности небесных тел, в том числе для использования другими специалистами.
https://ria.ru/20230809/nauka-1888963155.html
https://ria.ru/20230807/luna-1888535719.html
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космос - риа наука, луна, земля, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), наука
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Земля, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Наука
В МИИГАиК рассказали, для чего будет вестись съёмка посадки "Луны-25"
МИИГАиК: съёмка посадки "Луны-25" поможет изучить строение поверхности Луны
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" снимет процесс своей посадки на естественный спутник Земли, чтобы российские учёные смогли потом построить модель рельефа участка прилунения и изучить строение наружного слоя поверхности Луны на основании движения реголита и пыли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК).
Ранее сообщалось, что первый за 47 лет российский аппарат отправится к Луне 11 августа в 2.11 мск на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный. Посадка "Луны-25" ожидается в начале 20-х чисел августа.
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"В ходе миссии "Луна-25" планируется съемка всего процесса посадки обзорными камерами, позволяющими построить модель рельефа участка прилунения. Мы надеемся также получить кадры в момент посадки "Луны-25", на которых будет видно, как ведет себя лунный реголит и пыль при посадке", - говорится в сообщении.
Обработанные изображения позволят ученым геофизикам и геологам детально изучить свойства реголита, прочность грунта и другие ключевые характеристики строения Луны. Кроме того, успешная посадка позволит проверить на практике баллистические расчеты, сравнить с реальными условиями предрасчёт освещенности, уверены в МИИГАиК. Эти данные позволят отработать для будущих станций механизм более точной посадки и лучше продумать их экспериментальную нагрузку.
Говоря об орбитальной станции "Луна-26" (запуск запланирован в 2027 году), в университете отметили, что снимки полярных регионов в высоким разрешением (5-7 метров), которые она сделает, могут стать основой для выбора и анализа посадочных площадок последующих "Лун", а также будут использоваться для припланетной навигации в полярных широтах. Посадочная станция "Луна-27" с помощью "опыта предшественниц" должна будет совершить прецизионную посадку и получить максимальный научный результат.
В МИИГАиК обработкой оптических данных такого дистанционного зондирования занимается Комплексная лаборатория исследования внеземных территорий (КЛИВТ). В помощью этих данных учёные получают модели рельефа и детальные карты поверхности небесных тел, в том числе для использования другими специалистами.
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