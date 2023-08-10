https://ria.ru/20230810/kontsentratsiya-1889194716.html

В Якутске зафиксировали высокую концентрацию химвеществ

В Якутске зафиксировали высокую концентрацию химвеществ - РИА Новости, 10.08.2023

В Якутске зафиксировали высокую концентрацию химвеществ

Высокая концентрация химических веществ зафиксирована в воздухе в Якутске, жителям не рекомендуется находиться на улице, сообщает пресс-службе регионального... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T05:51

2023-08-10T05:51

2023-08-10T05:52

происшествия

якутск

россия

нюрбинский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 10 авг - РИА Новости. Высокая концентрация химических веществ зафиксирована в воздухе в Якутске, жителям не рекомендуется находиться на улице, сообщает пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Столица республики со среды остается в густом дыму с едким запахом гари. Лабораторные анализы проведены по 21 пробам воздуха. "По результатам исследований превышение ПДК химических веществ установлено в шести пробах по трем показателям в городе Якутске: взвешенные вещества – до 1,18 ПДК, взвешенные частицы РМ 2,5 – до 1,6 ПДК, взвешенные частицы РМ 10 – до 1,1 ПДК. По остальным химическим веществам (диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сажа (углерод)) превышений ПДК не выявлено", - рассказали в ведомстве. Роспотребнадзор призвал горожан минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно в жаркое время суток. Пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии сообщает, что, по данным космического мониторинга НЦУКС, задымленность наблюдалась в 62 населенных пунктах республики. "За сутки отработано и исследовано 77 проб атмосферного воздуха на территории 12 районов, специалистами химико-биологических лабораторий организован круглосуточный контроль за превышением ПДК вредных веществ в воздухе", - говорится в сообщении. По прогнозу Якутского управления гидрометеослужбы, в Верхневилюйском, Кобяйском, Алданском и Нюрбинском районах в четверг ожидается установление чрезвычайно высокого класса пожароопасности леса V класса, в Верхоянском районе ожидается высокий класс. Ранее заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев сообщил, что задымленность в Якутске от лесных пожаров Хабаровского края, Амурской области и Усть-Майского района продержится до конца недели.

https://ria.ru/20230727/otravlenie-1886569196.html

https://ria.ru/20230629/pozhary-1881024228.html

https://ria.ru/20230612/pozhar-1877590999.html

якутск

россия

нюрбинский район

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происшествия, якутск, россия, нюрбинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)