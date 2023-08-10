https://ria.ru/20230810/klin-1889256240.html

Гала-концерт "Ночь Чайковского" пройдет в Клину 27 августа

Гала-концерт "Ночь Чайковского" пройдет в Клину 27 августа - РИА Новости, 10.08.2023

Гала-концерт "Ночь Чайковского" пройдет в Клину 27 августа

Гала-концерт "Ночь Чайковского" пройдет в Клину 27 августа, его художественным руководителем выступит народный артист СССР Юрий Башмет, сообщили в министерстве... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:02

2023-08-10T13:02

2023-08-10T13:02

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московская область (подмосковье)

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юрий башмет

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Гала-концерт "Ночь Чайковского" пройдет в Клину 27 августа, его художественным руководителем выступит народный артист СССР Юрий Башмет, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области. "В усадьбе Демьяново городского округа Клин 27 августа пройдет гала-концерт "Ночь Чайковского", вход на мероприятие свободный. Художественным руководителем концерта выступит народный артист СССР, художественный руководитель фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину Юрий Башмет. Солистами концерта станут лауреаты только что прошедшего XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского", - отметили в ведомстве. По данным вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, слова которой цитирует пресс-служба минкультуры региона, концертная программа включит в себя музыку Чайковского, гости мероприятия увидят световое и визуальное шоу. Каклюгина напомнила, что в 2022 году концерт проходил как спецпроект в рамках VIII Международного фестиваля искусств Чайковского, тогда его посетили более 10 тысяч человек. В этом году концерт пройдет как самостоятельное мероприятие, независимо от фестиваля. "Уже во второй раз состоится большой гала-концерт в усадьбе Демьяново, и я очень рад, что в этом году публика услышит на концерте замечательных молодых солистов, лауреатов только что прошедшего Конкурса Чайковского. Я очень рад и горжусь тем, что наш концерт в Демьяново соберет лучших молодых музыкантов из разных стран мира", – заявил Башмет, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230809/podmoskove-1889112705.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), клин, юрий башмет