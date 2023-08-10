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Гала-концерт "Ночь Чайковского" пройдет в Клину 27 августа - РИА Новости, 10.08.2023
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Новости Подмосковья
 
13:02 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/klin-1889256240.html
Гала-концерт "Ночь Чайковского" пройдет в Клину 27 августа
Гала-концерт "Ночь Чайковского" пройдет в Клину 27 августа - РИА Новости, 10.08.2023
Гала-концерт "Ночь Чайковского" пройдет в Клину 27 августа
Гала-концерт "Ночь Чайковского" пройдет в Клину 27 августа, его художественным руководителем выступит народный артист СССР Юрий Башмет, сообщили в министерстве... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:02
2023-08-10T13:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
клин
юрий башмет
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Гала-концерт "Ночь Чайковского" пройдет в Клину 27 августа, его художественным руководителем выступит народный артист СССР Юрий Башмет, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области. "В усадьбе Демьяново городского округа Клин 27 августа пройдет гала-концерт "Ночь Чайковского", вход на мероприятие свободный. Художественным руководителем концерта выступит народный артист СССР, художественный руководитель фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину Юрий Башмет. Солистами концерта станут лауреаты только что прошедшего XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского", - отметили в ведомстве. По данным вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, слова которой цитирует пресс-служба минкультуры региона, концертная программа включит в себя музыку Чайковского, гости мероприятия увидят световое и визуальное шоу. Каклюгина напомнила, что в 2022 году концерт проходил как спецпроект в рамках VIII Международного фестиваля искусств Чайковского, тогда его посетили более 10 тысяч человек. В этом году концерт пройдет как самостоятельное мероприятие, независимо от фестиваля. "Уже во второй раз состоится большой гала-концерт в усадьбе Демьяново, и я очень рад, что в этом году публика услышит на концерте замечательных молодых солистов, лауреатов только что прошедшего Конкурса Чайковского. Я очень рад и горжусь тем, что наш концерт в Демьяново соберет лучших молодых музыкантов из разных стран мира", – заявил Башмет, слова которого приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье), клин, юрий башмет
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Юрий Башмет

Гала-концерт "Ночь Чайковского" пройдет в Клину 27 августа

© Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской областиГала-концерт "Ночь Чайковского" в Клину. 2022 год
Гала-концерт Ночь Чайковского в Клину. 2022 год
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Гала-концерт "Ночь Чайковского" в Клину. 2022 год . Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Гала-концерт "Ночь Чайковского" пройдет в Клину 27 августа, его художественным руководителем выступит народный артист СССР Юрий Башмет, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.
"В усадьбе Демьяново городского округа Клин 27 августа пройдет гала-концерт "Ночь Чайковского", вход на мероприятие свободный. Художественным руководителем концерта выступит народный артист СССР, художественный руководитель фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину Юрий Башмет. Солистами концерта станут лауреаты только что прошедшего XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского", - отметили в ведомстве.
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По данным вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, слова которой цитирует пресс-служба минкультуры региона, концертная программа включит в себя музыку Чайковского, гости мероприятия увидят световое и визуальное шоу.
Каклюгина напомнила, что в 2022 году концерт проходил как спецпроект в рамках VIII Международного фестиваля искусств Чайковского, тогда его посетили более 10 тысяч человек. В этом году концерт пройдет как самостоятельное мероприятие, независимо от фестиваля.
«
"Уже во второй раз состоится большой гала-концерт в усадьбе Демьяново, и я очень рад, что в этом году публика услышит на концерте замечательных молодых солистов, лауреатов только что прошедшего Конкурса Чайковского. Я очень рад и горжусь тем, что наш концерт в Демьяново соберет лучших молодых музыкантов из разных стран мира", – заявил Башмет, слова которого приводятся в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КлинЮрий Башмет
 
 
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