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В Китае могут принять меры в ответ на ограничения США - РИА Новости, 10.08.2023
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04:39 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/kitay-1889192239.html
В Китае могут принять меры в ответ на ограничения США
В Китае могут принять меры в ответ на ограничения США - РИА Новости, 10.08.2023
В Китае могут принять меры в ответ на ограничения США
Китай оставляет за собой право принять меры в ответ на очередные ограничения США в сфере инвестиций, Пекин надеется, что Вашингтон будет уважать законы рыночной РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T04:39
2023-08-10T04:39
китай
сша
джо байден
в мире
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ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости. Китай оставляет за собой право принять меры в ответ на очередные ограничения США в сфере инвестиций, Пекин надеется, что Вашингтон будет уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, заявило в четверг министерство коммерции КНР. Белый дом объявил в среду, что президент Джо Байден подпишет указ, который предписывает министерствам финансов и торговли контролировать инвестиции в ряд секторов китайской экономики, в частности в компании, связанные с микроэлектроникой, информационными технологиями и некоторыми системами искусственного интеллекта. Представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил РИА Новости, что Китай крайне разочарован очередными американскими ограничениями на инвестиции и видит со стороны США курс на размежевание экономик двух стран. "США, ограничивая иностранные инвестиции американских компаний под предлогом "снижения рисков", занимаются разрывом связей и цепочек в инвестиционной сфере, серьезно отступают от принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции, за которые они всегда выступали", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что это влияет на принятие бизнес-решений предприятиями, разрушает международный торгово-экономический порядок и серьезно подрывает безопасность глобальных производственных цепей и цепочек поставок. "Китай в этой связи выражает серьезную озабоченность и оставляет за собой право принять меры", - указали в минкоммерции. В ведомстве выразили надежду, что США будут уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, не будут создавать искусственные помехи глобальным торгово-экономическим обменам и сотрудничеству, а также не станут чинить препятствий для восстановления мировой экономики.
https://ria.ru/20230810/kitay-1889187162.html
https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html
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китай, сша, джо байден, в мире
Китай, США, Джо Байден, В мире
В Китае могут принять меры в ответ на ограничения США

В Китае заявили о праве принять меры в ответ на ограничения США по инвестициям

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости. Китай оставляет за собой право принять меры в ответ на очередные ограничения США в сфере инвестиций, Пекин надеется, что Вашингтон будет уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, заявило в четверг министерство коммерции КНР.
Белый дом объявил в среду, что президент Джо Байден подпишет указ, который предписывает министерствам финансов и торговли контролировать инвестиции в ряд секторов китайской экономики, в частности в компании, связанные с микроэлектроникой, информационными технологиями и некоторыми системами искусственного интеллекта. Представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил РИА Новости, что Китай крайне разочарован очередными американскими ограничениями на инвестиции и видит со стороны США курс на размежевание экономик двух стран.
Микропроцессор - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Компании КНР закупают чипы из-за возможных ограничений США, пишут СМИ
02:37
"США, ограничивая иностранные инвестиции американских компаний под предлогом "снижения рисков", занимаются разрывом связей и цепочек в инвестиционной сфере, серьезно отступают от принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции, за которые они всегда выступали", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что это влияет на принятие бизнес-решений предприятиями, разрушает международный торгово-экономический порядок и серьезно подрывает безопасность глобальных производственных цепей и цепочек поставок.
"Китай в этой связи выражает серьезную озабоченность и оставляет за собой право принять меры", - указали в минкоммерции.
В ведомстве выразили надежду, что США будут уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, не будут создавать искусственные помехи глобальным торгово-экономическим обменам и сотрудничеству, а также не станут чинить препятствий для восстановления мировой экономики.
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