https://ria.ru/20230810/kitay-1889187162.html

Компании КНР закупают чипы из-за возможных ограничений США, пишут СМИ

Компании КНР закупают чипы из-за возможных ограничений США, пишут СМИ - РИА Новости, 10.08.2023

Компании КНР закупают чипы из-за возможных ограничений США, пишут СМИ

Крупные китайские компании в спешке закупают чипы американского производителя Nvidia, они уже сделали заказы на пять миллиардов долларов на фоне возможного... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T02:37

2023-08-10T02:37

2023-08-10T02:37

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Крупные китайские компании в спешке закупают чипы американского производителя Nvidia, они уже сделали заказы на пять миллиардов долларов на фоне возможного введения новых ограничений со стороны США на экспорт в Китай чипов, используемых для технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Китайские интернет-гиганты спешат приобрести высокопроизводительные чипы Nvidia, необходимые для создания генеративных систем искусственного интеллекта, делая заказы на сумму пяти миллиардов долларов в рамках ажиотажной закупки, вызванной опасениями введения США новых мер экспортного контроля", - пишет издание со ссылкой на неназванные источники. По его информации, такие компании, как Baidu, ByteDance, Tencent и Alibaba уже оформили заказы на приобретение около ста тысяч процессоров A800 на миллиард долларов, они будут доставлены в этом году. Как отмечают источники, имеющие отношение к Nvidia, китайские компании также приобрели графические процессоры на четыре миллиарда долларов, они будут доставлены в 2024 году. "Без этих чипов Nvidia мы не сможем продолжить обучение любой крупной языковой модели", - рассказал изданию один из сотрудников Baidu на условиях анонимности. Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт чипов и облачных сервисов в Китай, используемых для технологий искусственного интеллекта. Отмечалось, что ограничения рискуют затронуть продукцию американских технологических компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD). Помимо поставок микропроцессоров, под экспортными ограничениями также могут оказаться облачные сервисы для китайских компаний, занимающихся технологиями искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20230810/ogranicheniya-1889187007.html

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технологии, сша, китай, джо байден, в мире