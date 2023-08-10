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Атаман-страстотерпец. Как казаки увековечили память о Романовых

Атаман-страстотерпец. Как казаки увековечили память о Романовых - РИА Новости, 10.08.2023

Атаман-страстотерпец. Как казаки увековечили память о Романовых

На некоторых иконах Русской православной церкви последний русский император и наследник престола изображены в казачьей форме, и наиболее известная из них –... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T09:00

2023-08-10T09:00

2023-08-10T09:00

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. На некоторых иконах Русской православной церкви последний русский император и наследник престола изображены в казачьей форме, и наиболее известная из них – образ "Святых царственных страстотерпцев государя Николая II и цесаревича Алексея". Как возникала и развивается казачья иконография последних царствующих Романовых? Какие смысли художники хотят сохранить на ее полотнах? И почему дань памяти монаршим страстотерпцам так важна для современных казаков? Об этом РИА Новости рассказал иконописец, подъесаул лейб-гвардии Казачьего полка Илья Пивник.— Когда казачья атрибутика была впервые отображена на иконах Романовых и какими были первые каноничные изображения?— Казачья черкеска впервые появилась в иконографии царской семьи через образ цесаревича Алексея, а не императора Николая. Это произошло в конце XX века, еще до канонизации страстотерпцев в 2000 году. Православные почитали образ "Святые страстотерпцы", написанный по одной из сохранившихся фотографий императорской семьи.Там цесаревич одет в бурую черкеску, а царь – в усредненный вариант военной формы времен Первой мировой войны. После этого стали появляться отдельные образы наследника престола в различных вариантах казачьей формы.Первую же икону самодержца написали раньше всех упомянутых, в 1982 году – государь представлен в одеяниях московских царей XVII века. Эта работа стала каноничной на несколько десятков лет, так как последующие российские иконы писались в подражание ей.Другой извод возник на базе византийской традиции, где монаршая семья представлена в длинных хламидах византийского двора. Объяснить это несложно, так как в Византии басилевс (царь) именовался святым, а образ правителя в русских царских одеждах XVII века имеет символическое значение, так как (– он) отсылает нас к началу правления дома Романовых в 1613 году.— Вы написали икону "Святых царственных страстотерпцев государя Николая II и цесаревича Алексея", где они оба в парадной казачьей форме. Что вас подтолкнуло к решению начать работу?— Одна из причин в предыстории первого каноничного изображения – царя в костюме образца XVII века. Образ был написан по фотографии 1903 года, которую сделали на костюмированном балу в Зимнем дворце в честь празднования начала правления Романовых. Члены царской семьи заказали пошить себе костюмы эпохи царя Михаила Федоровича. Получается, речь идет о карнавальном мероприятии, для иконы такое основание можно назвать неоднозначным.В случае византийской интерпретации самодержец и его семья написаны не в тех одеждах, в которой они жили, прославлялись и страдали. Это, опять же, отсылает нас к другому времени и даже другой стране. Моей же целью было приблизить образы августейших к их собственным личностям.В качестве исходника я выбрал фотографию, где Николай Александрович с сыном присутствуют на смотрах Собственного Его Императорского Величества конвоя, состоявшего исключительно из казаков. И оба Романова в казачьей парадной форме.— Какие смыслы вы хотели вложить в это произведение и благословлена ли икона?— Что же касается самой композиции, на иконе за спинами государя и цесаревича стоит крест Христов, под ногами мостовая из булыжника, переходящая в символическую голгофу, это русская Голгофа, на которую взошла вся августейшая семья и другие мученики. Как мне представляется, особенно важно, что в руках у наследника Державная икона Божьей Матери.Ее нашли в селе Коломенском 2 марта 1917 года в день отречения императора от престола. Это был знак, который православная общественность восприняла с надеждой на то, что Пресвятая Богородица будет хранить Россию, несмотря на то что монархия пала.Моя икона написана по благословению архимандрита Гавриила (Коневиченко), духовника Конвоя памяти Святого Царя Страстотерпца, и находится в казачьем храме Тихвинской иконы Божией Матери в Сестрорецке.— На ваших иконах, изображающих членов монаршей семьи, чаще всего представлены государь с наследником. Можно ли сказать, что именно они имели особое значение для казачества и связаны с ним?— История совершенно особых взаимоотношений между императорами Российской империи с казачеством начинается с Николая I. Он завещал похоронить его в мундире лейб-гвардии казачьего полка, потому что ни один офицер-казак не участвовал в восстании декабристов.При жизни самодержца было законодательно установлено, что каждый наследник престола носит титул августейшего атамана всех казачьих войск России. Так монархи подчеркивали роль этого рода войск в защите империи и сохранении в ней порядка.Соответственно, когда Николай II был наследником, он носил этот титул, а последним августейшим атаманом в истории Российской империи стал Алексей. Да и Собственный Его Императорского Величества конвой состоял из четырех сотен – половина личного состава из кубанских казаков, а половина из терских. К тому же царь был шефом Казачьего лейб-гвардии Его Величества полка, а наследник – лейб-гвардии Атаманского Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича.Такая тесная связь Николая и Алексея со всеми казачьими войсками дореволюционной России и стала подлинной причиной изображения их обоих в соответствующей форме. Исторически наше казачество было непосредственно связано с императором и наследником.А сегодня их почитание, сохранение исторической памяти о последней царской династии Романовых объединяет современных казаков и наследников дореволюционных казачьих войск.Материал подготовлен порталом "Российское казачество".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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