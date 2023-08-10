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На Кубани 249 работников соцсферы получили миллион рублей на ипотеку - РИА Новости, 10.08.2023
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Краснодарский край
 
13:43 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/ipoteka-1889272769.html
На Кубани 249 работников соцсферы получили миллион рублей на ипотеку
На Кубани 249 работников соцсферы получили миллион рублей на ипотеку - РИА Новости, 10.08.2023
На Кубани 249 работников соцсферы получили миллион рублей на ипотеку
Субсидии на взнос по ипотеке в один миллион рублей получили 249 врачей, учителей и работников социальной сферы Краснодарского края, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:43
2023-08-10T13:43
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Субсидии на взнос по ипотеке в один миллион рублей получили 249 врачей, учителей и работников социальной сферы Краснодарского края, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Поддержка врачей, учителей и социальных работников – один из безусловных приоритетов в нашей работе… Поэтому в прошлом году мы ввели новую меру поддержки – 1 миллион рублей на первый взнос по ипотеке для работников соцсферы. И она доказала свою востребованность. С начала года уже 828 человек подали заявления на получение средств. Из них 645 получили свидетельства о праве на выплату, а 249 – необходимые средства", - передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он также уточнил, что субсидии получили 103 педагога, 106 социальных работников и 40 врачей. Меру поддержки разработали по поручению главы региона. Как ранее подчеркивал Кондратьев, программа будет действовать до тех пор, пока не удовлетворят все заявки, добавили в пресс-службе. Уточняется, что в 2022 году возможностью уже воспользовались 900 сотрудников социальной сферы региона. Столько же смогут реализовать ее в этом году. Субсидию в 1 миллион рублей на взнос по ипотеке могут получить те, кто проживает в регионе более 10 лет, не обеспечен жильем, а также если площадь имеющегося в собственности жилья составляет менее десяти квадратных метров на одного члена семьи.
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани 249 работников соцсферы получили миллион рублей на ипотеку

На Кубани 249 работников соцсферы получили миллион рублей на ипотеку в 2023 году

© РИА Новости / Антон ДенисовНовая квартира
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КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Субсидии на взнос по ипотеке в один миллион рублей получили 249 врачей, учителей и работников социальной сферы Краснодарского края, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«
"Поддержка врачей, учителей и социальных работников – один из безусловных приоритетов в нашей работе… Поэтому в прошлом году мы ввели новую меру поддержки – 1 миллион рублей на первый взнос по ипотеке для работников соцсферы. И она доказала свою востребованность. С начала года уже 828 человек подали заявления на получение средств. Из них 645 получили свидетельства о праве на выплату, а 249 – необходимые средства", - передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Он также уточнил, что субсидии получили 103 педагога, 106 социальных работников и 40 врачей.
Меру поддержки разработали по поручению главы региона. Как ранее подчеркивал Кондратьев, программа будет действовать до тех пор, пока не удовлетворят все заявки, добавили в пресс-службе.
Уточняется, что в 2022 году возможностью уже воспользовались 900 сотрудников социальной сферы региона. Столько же смогут реализовать ее в этом году.
Субсидию в 1 миллион рублей на взнос по ипотеке могут получить те, кто проживает в регионе более 10 лет, не обеспечен жильем, а также если площадь имеющегося в собственности жилья составляет менее десяти квадратных метров на одного члена семьи.
 
Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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