https://ria.ru/20230810/ipoteka-1889272769.html

На Кубани 249 работников соцсферы получили миллион рублей на ипотеку

На Кубани 249 работников соцсферы получили миллион рублей на ипотеку - РИА Новости, 10.08.2023

На Кубани 249 работников соцсферы получили миллион рублей на ипотеку

Субсидии на взнос по ипотеке в один миллион рублей получили 249 врачей, учителей и работников социальной сферы Краснодарского края, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:43

2023-08-10T13:43

2023-08-10T13:43

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586679160_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_8c1e26e5fa6df6a2013c9a70f1ad8535.jpg

КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Субсидии на взнос по ипотеке в один миллион рублей получили 249 врачей, учителей и работников социальной сферы Краснодарского края, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Поддержка врачей, учителей и социальных работников – один из безусловных приоритетов в нашей работе… Поэтому в прошлом году мы ввели новую меру поддержки – 1 миллион рублей на первый взнос по ипотеке для работников соцсферы. И она доказала свою востребованность. С начала года уже 828 человек подали заявления на получение средств. Из них 645 получили свидетельства о праве на выплату, а 249 – необходимые средства", - передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он также уточнил, что субсидии получили 103 педагога, 106 социальных работников и 40 врачей. Меру поддержки разработали по поручению главы региона. Как ранее подчеркивал Кондратьев, программа будет действовать до тех пор, пока не удовлетворят все заявки, добавили в пресс-службе. Уточняется, что в 2022 году возможностью уже воспользовались 900 сотрудников социальной сферы региона. Столько же смогут реализовать ее в этом году. Субсидию в 1 миллион рублей на взнос по ипотеке могут получить те, кто проживает в регионе более 10 лет, не обеспечен жильем, а также если площадь имеющегося в собственности жилья составляет менее десяти квадратных метров на одного члена семьи.

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

краснодарский край, вениамин кондратьев