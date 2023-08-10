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Жителей Подмосковья призвали становиться общественными лесными инспекторами

Жителей Подмосковья призвали становиться общественными лесными инспекторами - РИА Новости, 10.08.2023

Жителей Подмосковья призвали становиться общественными лесными инспекторами

Жителей Московской области призвали вступать в ряды общественных лесных инспекторов, для того чтобы следить за порядком. Начать работать можно после прохождения РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:17

2023-08-10T15:17

2023-08-10T15:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Жителей Московской области призвали вступать в ряды общественных лесных инспекторов, для того чтобы следить за порядком. Начать работать можно после прохождения обучающего курса, сообщил телеканал "360".В комлесхозе Подмосковья сообщили, что на данный момент в филиале "Русский лес" работают 15 общественных инспекторов. Они отслеживают случаи нарушения закона, проводят разъяснительную работу с жителями и принимают участие в лесовосстановительных, противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятиях.Начальник отдела организации лесной охраны филиала Олег Мыльников рассказал, что заявку на должность общественного лесного инспектора можно заполнить на сайте ведомства."Мы высоко ценим их активную жизненную позицию. Ознакомиться с организацией деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды Московской области можно на странице комитета лесного хозяйства Московской области, здесь же скачать формы анкеты и заявления для заполнения. Для вступления в их ряды достаточно подать заявление и пройти необходимый курс обучения", – отметил он.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)