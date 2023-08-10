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Жителей Подмосковья призвали становиться общественными лесными инспекторами - РИА Новости, 10.08.2023
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Новости Подмосковья
 
15:17 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/inspektor-1889302368.html
Жителей Подмосковья призвали становиться общественными лесными инспекторами
Жителей Подмосковья призвали становиться общественными лесными инспекторами - РИА Новости, 10.08.2023
Жителей Подмосковья призвали становиться общественными лесными инспекторами
Жителей Московской области призвали вступать в ряды общественных лесных инспекторов, для того чтобы следить за порядком. Начать работать можно после прохождения РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:17
2023-08-10T15:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Жителей Московской области призвали вступать в ряды общественных лесных инспекторов, для того чтобы следить за порядком. Начать работать можно после прохождения обучающего курса, сообщил телеканал "360".В комлесхозе Подмосковья сообщили, что на данный момент в филиале "Русский лес" работают 15 общественных инспекторов. Они отслеживают случаи нарушения закона, проводят разъяснительную работу с жителями и принимают участие в лесовосстановительных, противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятиях.Начальник отдела организации лесной охраны филиала Олег Мыльников рассказал, что заявку на должность общественного лесного инспектора можно заполнить на сайте ведомства."Мы высоко ценим их активную жизненную позицию. Ознакомиться с организацией деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды Московской области можно на странице комитета лесного хозяйства Московской области, здесь же скачать формы анкеты и заявления для заполнения. Для вступления в их ряды достаточно подать заявление и пройти необходимый курс обучения", – отметил он.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жителей Подмосковья призвали становиться общественными лесными инспекторами

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник лесной охраны
Сотрудник лесной охраны - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Жителей Московской области призвали вступать в ряды общественных лесных инспекторов, для того чтобы следить за порядком. Начать работать можно после прохождения обучающего курса, сообщил телеканал "360".
В комлесхозе Подмосковья сообщили, что на данный момент в филиале "Русский лес" работают 15 общественных инспекторов. Они отслеживают случаи нарушения закона, проводят разъяснительную работу с жителями и принимают участие в лесовосстановительных, противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятиях.
Начальник отдела организации лесной охраны филиала Олег Мыльников рассказал, что заявку на должность общественного лесного инспектора можно заполнить на сайте ведомства.
"Мы высоко ценим их активную жизненную позицию. Ознакомиться с организацией деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды Московской области можно на странице комитета лесного хозяйства Московской области, здесь же скачать формы анкеты и заявления для заполнения. Для вступления в их ряды достаточно подать заявление и пройти необходимый курс обучения", – отметил он.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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