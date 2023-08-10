https://ria.ru/20230810/inflyatsiya-1889313415.html

Глава Минсельхоза оценил уровень продовольственной инфляции в России

Глава Минсельхоза оценил уровень продовольственной инфляции в России - РИА Новости, 10.08.2023

Глава Минсельхоза оценил уровень продовольственной инфляции в России

Напряженность в Черноморском регионе воздействует на мировые цены на зерно, которые, скорее всего, продолжат расти, влияя и на рост продовольственной инфляции... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:55

2023-08-10T15:55

2023-08-10T15:55

экономика

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

черное море

черноморский регион

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Напряженность в Черноморском регионе воздействует на мировые цены на зерно, которые, скорее всего, продолжат расти, влияя и на рост продовольственной инфляции на европейском континенте, но России это не коснется, заявил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. "Цена на зерно (в мире - ред.) сейчас несколько нестабильна, она увеличивается - с учетом ситуации в Черном море, с учетом того, что были прецеденты, когда были атаки на гражданские суда, и я думаю, что пока возможно, что цены на зерно будут расти", - сказал Патрушев. "Как следствие, мы в ближайшей перспективе можем увидеть определенные ситуации, связанные с увеличением продовольственной инфляции; здесь я особо обращу внимание, что, скорее всего, это будет происходить на европейском континенте", - предположил министр. При этом, подчеркнул он, продовольственная инфляция на территории РФ "пока достаточно незначительная, и важно отметить, что у правительства есть масса инструментов", чтобы ее сдерживать. В качестве примера таких инструментов он привел меры таможенно-тарифного регулирования, механизм интервенционного зернового фонда, точечную поддержку отдельных подотраслей.

https://ria.ru/20230730/putin-1887130386.html

черное море

черноморский регион

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экономика, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), черное море, черноморский регион