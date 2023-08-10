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Глава Минсельхоза оценил уровень продовольственной инфляции в России - РИА Новости, 10.08.2023
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15:55 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/inflyatsiya-1889313415.html
Глава Минсельхоза оценил уровень продовольственной инфляции в России
Глава Минсельхоза оценил уровень продовольственной инфляции в России - РИА Новости, 10.08.2023
Глава Минсельхоза оценил уровень продовольственной инфляции в России
Напряженность в Черноморском регионе воздействует на мировые цены на зерно, которые, скорее всего, продолжат расти, влияя и на рост продовольственной инфляции... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:55
2023-08-10T15:55
экономика
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
черное море
черноморский регион
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Напряженность в Черноморском регионе воздействует на мировые цены на зерно, которые, скорее всего, продолжат расти, влияя и на рост продовольственной инфляции на европейском континенте, но России это не коснется, заявил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. "Цена на зерно (в мире - ред.) сейчас несколько нестабильна, она увеличивается - с учетом ситуации в Черном море, с учетом того, что были прецеденты, когда были атаки на гражданские суда, и я думаю, что пока возможно, что цены на зерно будут расти", - сказал Патрушев. "Как следствие, мы в ближайшей перспективе можем увидеть определенные ситуации, связанные с увеличением продовольственной инфляции; здесь я особо обращу внимание, что, скорее всего, это будет происходить на европейском континенте", - предположил министр. При этом, подчеркнул он, продовольственная инфляция на территории РФ "пока достаточно незначительная, и важно отметить, что у правительства есть масса инструментов", чтобы ее сдерживать. В качестве примера таких инструментов он привел меры таможенно-тарифного регулирования, механизм интервенционного зернового фонда, точечную поддержку отдельных подотраслей.
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черное море
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экономика, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), черное море, черноморский регион
Экономика, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Черное море, Черноморский регион
Глава Минсельхоза оценил уровень продовольственной инфляции в России

Дмитрий Патрушев назвал продовольственную инфляцию в России незначительной

© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФМинистр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Напряженность в Черноморском регионе воздействует на мировые цены на зерно, которые, скорее всего, продолжат расти, влияя и на рост продовольственной инфляции на европейском континенте, но России это не коснется, заявил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"Цена на зерно (в мире - ред.) сейчас несколько нестабильна, она увеличивается - с учетом ситуации в Черном море, с учетом того, что были прецеденты, когда были атаки на гражданские суда, и я думаю, что пока возможно, что цены на зерно будут расти", - сказал Патрушев.
"Как следствие, мы в ближайшей перспективе можем увидеть определенные ситуации, связанные с увеличением продовольственной инфляции; здесь я особо обращу внимание, что, скорее всего, это будет происходить на европейском континенте", - предположил министр.
При этом, подчеркнул он, продовольственная инфляция на территории РФ "пока достаточно незначительная, и важно отметить, что у правительства есть масса инструментов", чтобы ее сдерживать. В качестве примера таких инструментов он привел меры таможенно-тарифного регулирования, механизм интервенционного зернового фонда, точечную поддержку отдельных подотраслей.
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ЭкономикаДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Черное мореЧерноморский регион
 
 
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