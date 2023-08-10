https://ria.ru/20230810/inflyatsiya-1889309345.html

Годовая инфляция в США ускорилась впервые с июня 2022 года

Годовая инфляция в США ускорилась впервые с июня 2022 года - РИА Новости, 10.08.2023

Годовая инфляция в США ускорилась впервые с июня 2022 года

Потребительские цены в США по итогам июля показали рост на 3,2% в годовом выражении против 3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:41

2023-08-10T15:41

2023-08-10T15:44

сша

экономика

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Потребительские цены в США по итогам июля показали рост на 3,2% в годовом выражении против 3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.Таким образом, инфляция ускорилась впервые с июня 2022 года.В месячном выражении потребительские цены в США за июль выросли на 0,2% после роста также на 0,2% месяцем ранее.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения годового показателя до 3,3%, месячная инфляция прогнозировалась в 0,2%.Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении замедлилась до 4,7% с 4,8% в июне, а в месячном составила 0,2%, как и в июне.Цены на продовольствие в США в июле увеличились на 0,2%, на энергоносители - на 0,3%. В годовом выражении цены на продукты питания выросли на 4,9%, на энергоносители - упали на 20,3%.

https://ria.ru/20230628/retsessiya-1880954118.html

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сша, экономика