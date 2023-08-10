https://ria.ru/20230810/infektsiya-1889251683.html

Жительница Тайваня умерла после заражения "поедающей мозг" амебой

Жительница Тайваня умерла после заражения "поедающей мозг" амебой - РИА Новости, 10.08.2023

Жительница Тайваня умерла после заражения "поедающей мозг" амебой

Жительница Тайваня умерла в результате заражения проникающей в мозг амебой вида Неглерия Фоулера, известной также как "поедающая мозг", что стало первым... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:43

2023-08-10T12:43

2023-08-10T12:43

в мире

тайвань

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ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости. Жительница Тайваня умерла в результате заражения проникающей в мозг амебой вида Неглерия Фоулера, известной также как "поедающая мозг", что стало первым смертельным случаем на острове от этой болезни за 12 лет, сообщил центр по контролю за заболеваниями Тайваня (CDC) на сайте. Как сообщили в Центре, заболевшая - женщина 30 с лишним лет, проживавшая на севере Тайваня. В ближайшее время за границей она не была. "До того, как заболеть, женщина побывала в крытом аквапарке. Такие симптомы, как головная боль, трудноподвижность шеи и плеч, появились у больной 26 июля. Когда у нее поднялась температура, появился озноб, боль в шее и судороги, она обратилась к врачу. После этого болезнь стала быстро прогрессировать, и 1 августа пациентка скончалась", - говорится в сообщении Центра. В результате лабораторных исследований было установлено, что причиной болезни стала амеба Неглерия Фоулера. Ранее случай заболевания на Тайване был зарегистрирован в 2011 году, сообщили в Центре. Там также отметили, что это очень редкое заболевание, смертность от которого составляет 99%. Первый случай заражения человека амебой Неглерия Фоулера зарегистрировали в Австралии в 1965 году. В конце прошлого года Южная Корея зарегистрировала случай смерти от этой болезни гражданина Кореи, который незадолго до того, как обратился к врачам и был госпитализирован, вернулся из туристической поездки в Таиланд. Тогда полковник медицинской службы сухопутных войск Таиланда в отставке доктор Чаренчай Сопха, военный инфекционист с опытом работы во многих странах, рассказал РИА Новости, что инкубационный период болезни составляет 3 -7 дней. Симптомы - сильная головная боль, боль в горле, тошнота, потеря обоняния, сухость в горле, затем высокая температура. Состояние быстро ухудшается, примерно на 10 день наступает смерть. "Это страшная, но очень и очень редкая болезнь", подчеркивал эксперт. Он также пояснил, что "редкость этого заболевания связывают с тем, что оно возникает только одним путем: при попадании зараженной воды в нос, причем таком попадании, при котором вода находится в носу достаточно долго, чтобы амеба проникла в обонятельный нерв".

https://ria.ru/20221230/bolezn-1842520396.html

https://ria.ru/20221228/negleriya-1841703249.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тайвань