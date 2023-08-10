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В ДНР начали собственное производство гуара - РИА Новости, 10.08.2023
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05:25 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/guar-1889193848.html
В ДНР начали собственное производство гуара
В ДНР начали собственное производство гуара - РИА Новости, 10.08.2023
В ДНР начали собственное производство гуара
Собственное производство зернобобовой культуры гуар начали в недавно освобожденном Волновахском районе Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T05:25
2023-08-10T05:25
экономика
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Собственное производство зернобобовой культуры гуар начали в недавно освобожденном Волновахском районе Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости. "Это эксперимент для Донецкой Народной Республики, впервые он (гуар) сеется здесь, нам интересно, какой урожай мы получим из этих девяти гектаров. Культура произрастает в Индии и Пакистане,... учитывая, что мы уже видим на ней плоды, эта культура способна у нас расти, способна давать урожай", - рассказал руководитель крупного сельхозпредприятия " Экопрод" Андрей Мацегора. Он также отметил, что гуар имеет спрос на рынке внутри России. "Урожай гуара, его семена достаточно востребованы на рынке России, есть большой спрос из северных регионов", - рассказал собеседник агентства. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор предложил в качестве эксперимента культивировать гуар в ДНР.
https://ria.ru/20230727/zerno-1886560396.html
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экономика, донецкая народная республика, россия
Экономика, Донецкая Народная Республика, Россия
В ДНР начали собственное производство гуара

Глава сельхозпредприятия: в ДНР начали собственное производство гуара

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкТрактор работает на поле фермерского хозяйства
Трактор работает на поле фермерского хозяйства - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости /
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Трактор работает на поле фермерского хозяйства. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Собственное производство зернобобовой культуры гуар начали в недавно освобожденном Волновахском районе Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Это эксперимент для Донецкой Народной Республики, впервые он (гуар) сеется здесь, нам интересно, какой урожай мы получим из этих девяти гектаров. Культура произрастает в Индии и Пакистане,... учитывая, что мы уже видим на ней плоды, эта культура способна у нас расти, способна давать урожай", - рассказал руководитель крупного сельхозпредприятия " Экопрод" Андрей Мацегора.
Он также отметил, что гуар имеет спрос на рынке внутри России. "Урожай гуара, его семена достаточно востребованы на рынке России, есть большой спрос из северных регионов", - рассказал собеседник агентства.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор предложил в качестве эксперимента культивировать гуар в ДНР.
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