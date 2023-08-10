https://ria.ru/20230810/granitsa-1889352680.html

В Минске обвинили литовского пограничника в нарушении границы

В Минске обвинили литовского пограничника в нарушении границы - РИА Новости, 10.08.2023

В Минске обвинили литовского пограничника в нарушении границы

Литовский пограничник на служебном автомобиле нарушил границу Белоруссии, заявил Госпогранкомитет республики в телеграм-канале. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T18:25

2023-08-10T18:25

2023-08-10T18:25

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литва

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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Литовский пограничник на служебном автомобиле нарушил границу Белоруссии, заявил Госпогранкомитет республики в телеграм-канале. "Литовский пограничник в очередной раз нарушил белорусскую границу. Служебный автомобиль Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики заехал на территорию Республики Беларусь на расстояние до пяти метров, развернулся и вернулся в Литовскую Республику", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что факт нарушения государственной границы зафиксирован утром 10 августа между пунктами пропуска "Котловка" (Белоруссия) и "Лаворишкес" (Литва). "Белорусская сторона проинформировала пограничного уполномоченного Литовской Республики Вильнюсского участка в соответствии с положениями договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о режиме белорусско-литовской государственной границы", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что за последнее время это уже второй случай нарушения в пунктах пропуска. Так, 13 июля вооруженный литовский пограничник в ходе оформления граждан в пункте пропуска "Мядининкай" (напротив белорусского пункта пропуска "Каменный Лог") нарушил границу из Литвы в Белоруссию. "По данным фактам проводятся разбирательства в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Беларусь", - добавили в белорусском комитете.

https://ria.ru/20230804/litva-1888219559.html

https://ria.ru/20230729/belorussiya-1887030392.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, литва