https://ria.ru/20230810/germaniya-1889292612.html

Немецкий депутат предупредил о риске втягивания ФРГ в конфликт с Россией

Немецкий депутат предупредил о риске втягивания ФРГ в конфликт с Россией - РИА Новости, 10.08.2023

Немецкий депутат предупредил о риске втягивания ФРГ в конфликт с Россией

Поставка Киеву ракет дальнего действия Taurus на фоне провала украинского контрнаступления может спровоцировать очередную эскалацию и втягивание Германии в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:53

2023-08-10T14:53

2023-08-10T15:03

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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Поставка Киеву ракет дальнего действия Taurus на фоне провала украинского контрнаступления может спровоцировать очередную эскалацию и втягивание Германии в прямой конфликт с РФ, считает депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен. "Поставка на Украину немецких крылатых ракет с радиусом действия 500 километров (Taurus), которые могут поражать российские города далеко за пределами границы, привела бы к очередной опасной эскалации и подтолкнула бы Германию все ближе к прямой войне с Россией", - написала политик на своей странице в соцсети. Она напомнила, что всё больше голосов из правящих партий выступают за поставки данного оружия, в то время как две трети населения Германии, согласно недавнему исследованию Forsa, выступают против этой инициативы. По ее словам, "в то же время, как становится ясно, что украинское контрнаступление провалилось", "набирает обороты дискуссия об очередной эскалации через поставки оружия на Украину". Мысль политиков о том, что Киев не будет применять ракеты по территории России, политик называет "наивной". "Ни при каких обстоятельствах канцлер Олаф Шольц не должен поддаваться давлению со стороны Украины и из своих собственных рядов", - подчеркнула она. Вместо этого, считает Дагделен, следовало бы отказаться от бойкота дипломатического решения. В четверг член комитета по международным делам бундестага и эксперт по оборонным вопросам Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что необходима охватывающая большинство партий парламентская инициатива для того, чтобы усилить давление на Шольца в вопросе поставок Украине ракет Taurus. Ранее депутат бундестага от партии СДПГ Андреас Шварц призвал немецкое правительство начать поставки Taurus на Украину, сообщило издание Spiegel. В то же время, его однопартиец и депутат Ральф Штегнер заявлял, что приверженцы быстрого решения конфликта на Украине путем растущих поставок оружия со все более дальним радиусом действия - как, например, Taurus, - во многом ошиблись, так как конфликт лишь затянулся. По мнению Штегнера, необходимо приложить дипломатические усилия. В мае немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Киев запросил у Германии ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются, однако окончательного решения по данному вопросу принято не было. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230810/oplata-1889195681.html

https://ria.ru/20230807/scalp-1888554598.html

https://ria.ru/20230810/vsu-1889246206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, киев, севим дагделен, сергей лавров, олаф шольц, нато, вооруженные силы украины, левая (партия)