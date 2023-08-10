https://ria.ru/20230810/gazoprovod-1889201909.html
В Днепропетровской области получил повреждения газопровод
В Днепропетровской области получил повреждения газопровод - РИА Новости, 10.08.2023
В Днепропетровской области получил повреждения газопровод
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале о повреждении газопровода в Никопольском районе в результате... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T08:24
2023-08-10T08:24
2023-08-10T08:24
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале о повреждении газопровода в Никопольском районе в результате взрыва. "Ночью стреляли по трем общинам Никопольского района - Мировской, Марганецкой и Красногригоревской. Разбит газопровод", - написал Лысак. По его словам, спасатели продолжают обследование территорий, уточняют последствия атак. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230808/vzryvy-1888953738.html
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в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области получил повреждения газопровод
Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении газопровода в Никопольском районе