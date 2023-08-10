https://ria.ru/20230810/gavayi-1889233677.html

Природные пожары уничтожили курортный город на Гавайях

Природные пожары уничтожили курортный город на Гавайях - РИА Новости, 10.08.2023

Природные пожары уничтожили курортный город на Гавайях

Жертвами природных пожаров, бушующих на Гавайях, стали более 30 человек, сгорели многие населенные пункты, в том числе популярный среди туристов город Лахайна,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:22

2023-08-10T11:22

2023-08-10T12:38

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Жертвами природных пожаров, бушующих на Гавайях, стали более 30 человек, сгорели многие населенные пункты, в том числе популярный среди туристов город Лахайна, сообщает издание Hawaii News Now со ссылкой на местные власти."По данным округа Мауи, подтверждена гибель 36 человек в результате разрушительных природных пожаров, уничтоживших целые города, включая исторический город Лахайну", — говорится в публикации. Ранее сообщалось о шести погибших.Кроме того, пострадали десятки человек, некоторые находятся в критическом состоянии.Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым застройкам. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.Президент Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами.

https://ria.ru/20230810/gavayi-1889191635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

гавайи, в мире, новости - туризм