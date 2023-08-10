https://ria.ru/20230810/gavayi-1889233677.html
Природные пожары уничтожили курортный город на Гавайях
Природные пожары уничтожили курортный город на Гавайях - РИА Новости, 10.08.2023
Природные пожары уничтожили курортный город на Гавайях
Жертвами природных пожаров, бушующих на Гавайях, стали более 30 человек, сгорели многие населенные пункты, в том числе популярный среди туристов город Лахайна,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:22
2023-08-10T11:22
2023-08-10T12:38
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Жертвами природных пожаров, бушующих на Гавайях, стали более 30 человек, сгорели многие населенные пункты, в том числе популярный среди туристов город Лахайна, сообщает издание Hawaii News Now со ссылкой на местные власти."По данным округа Мауи, подтверждена гибель 36 человек в результате разрушительных природных пожаров, уничтоживших целые города, включая исторический город Лахайну", — говорится в публикации. Ранее сообщалось о шести погибших.Кроме того, пострадали десятки человек, некоторые находятся в критическом состоянии.Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым застройкам. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.Президент Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами.
https://ria.ru/20230810/gavayi-1889191635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гавайи, в мире, новости - туризм
Гавайи, Туризм, В мире, Новости - Туризм
Природные пожары уничтожили курортный город на Гавайях
Hawaii News Now: природные пожары уничтожили популярный у туристов город Лахайна
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Жертвами природных пожаров, бушующих на Гавайях, стали более 30 человек, сгорели многие населенные пункты, в том числе популярный среди туристов город Лахайна, сообщает издание Hawaii News Now
со ссылкой на местные власти.
"По данным округа Мауи, подтверждена гибель 36 человек в результате разрушительных природных пожаров, уничтоживших целые города, включая исторический город Лахайну", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о шести погибших.
Кроме того, пострадали десятки человек, некоторые находятся в критическом состоянии.
Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым застройкам. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
Президент Джо Байден
отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами.
Посольство России поможет россиянам при пожаров на Гавайях