https://ria.ru/20230810/gavayi-1889191635.html
Посольство России поможет россиянам при пожаров на Гавайях
Посольство России поможет россиянам при пожаров на Гавайях - РИА Новости, 10.08.2023
Посольство России поможет россиянам при пожаров на Гавайях
Посольство РФ в США готово оказать помощь россиянам, пострадавшим от пожаров в американском штате Гавайи, а также запросило в госдепартаменте данные о наличии... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T04:26
2023-08-10T04:26
2023-08-10T04:26
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Посольство РФ в США готово оказать помощь россиянам, пострадавшим от пожаров в американском штате Гавайи, а также запросило в госдепартаменте данные о наличии жертв среди соотечественников, говорится в заявлении дипмиссии. "Запросили в госдепартаменте информацию о наличии среди жертв природного бедствия граждан нашей страны. В случае обращения окажем помощь пострадавшим от стихии россиянам", - указано в сообщении. В посольстве добавили, что внимательно следят за ситуацией с лесными пожарами в штате Гавайи. Ранее президент США Джо Байден сообщил, что отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, включая военных, подключиться к борьбе с лесными пожарами. Пожары на Мауи и Большом острове унесли жизни по меньшей мере шести человек и заставили власти эвакуировать сотни местных жителей. Бороться с огнем и проводить поисково-спасательные операции будут части национальной гвардии, морской пехоты, береговой охраны и Третьего флота военно-морских сил США. Министерство транспорта координирует вывоз туристов с Мауи, а министерства внутренних дел и сельского хозяйства готовы принять участие в восстановительных работах, перечислил Байден.
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в мире, гавайи, сша, россия, джо байден
В мире, Гавайи, США, Россия, Джо Байден
Посольство России поможет россиянам при пожаров на Гавайях
Посольство России готово помочь пострадавшим от пожаров на Гавайях россиянам
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Посольство РФ в США готово оказать помощь россиянам, пострадавшим от пожаров в американском штате Гавайи, а также запросило в госдепартаменте данные о наличии жертв среди соотечественников, говорится в заявлении дипмиссии.
«
"Запросили в госдепартаменте информацию о наличии среди жертв природного бедствия граждан нашей страны. В случае обращения окажем помощь пострадавшим от стихии россиянам", - указано в сообщении.
В посольстве добавили, что внимательно следят за ситуацией с лесными пожарами в штате Гавайи.
Ранее президент США Джо Байден
сообщил, что отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, включая военных, подключиться к борьбе с лесными пожарами.
Пожары на Мауи и Большом острове унесли жизни по меньшей мере шести человек и заставили власти эвакуировать сотни местных жителей.
Бороться с огнем и проводить поисково-спасательные операции будут части национальной гвардии, морской пехоты, береговой охраны и Третьего флота военно-морских сил США. Министерство транспорта координирует вывоз туристов с Мауи, а министерства внутренних дел и сельского хозяйства готовы принять участие в восстановительных работах, перечислил Байден.
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