https://ria.ru/20230810/gavayi-1889191635.html

Посольство России поможет россиянам при пожаров на Гавайях

Посольство России поможет россиянам при пожаров на Гавайях - РИА Новости, 10.08.2023

Посольство России поможет россиянам при пожаров на Гавайях

Посольство РФ в США готово оказать помощь россиянам, пострадавшим от пожаров в американском штате Гавайи, а также запросило в госдепартаменте данные о наличии... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T04:26

2023-08-10T04:26

2023-08-10T04:26

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гавайи

сша

россия

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Посольство РФ в США готово оказать помощь россиянам, пострадавшим от пожаров в американском штате Гавайи, а также запросило в госдепартаменте данные о наличии жертв среди соотечественников, говорится в заявлении дипмиссии. "Запросили в госдепартаменте информацию о наличии среди жертв природного бедствия граждан нашей страны. В случае обращения окажем помощь пострадавшим от стихии россиянам", - указано в сообщении. В посольстве добавили, что внимательно следят за ситуацией с лесными пожарами в штате Гавайи. Ранее президент США Джо Байден сообщил, что отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, включая военных, подключиться к борьбе с лесными пожарами. Пожары на Мауи и Большом острове унесли жизни по меньшей мере шести человек и заставили власти эвакуировать сотни местных жителей. Бороться с огнем и проводить поисково-спасательные операции будут части национальной гвардии, морской пехоты, береговой охраны и Третьего флота военно-морских сил США. Министерство транспорта координирует вывоз туристов с Мауи, а министерства внутренних дел и сельского хозяйства готовы принять участие в восстановительных работах, перечислил Байден.

https://ria.ru/20230806/pozhar-1888516392.html

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в мире, гавайи, сша, россия, джо байден