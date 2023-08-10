https://ria.ru/20230810/garantii-1889208704.html

Источник: Турция получила устные гарантии по экспорту российской продукции

Источник: Турция получила устные гарантии по экспорту российской продукции - РИА Новости, 10.08.2023

Источник: Турция получила устные гарантии по экспорту российской продукции

Турция в переговорах с рядом западных стран получила устные гарантии по экспорту российской продукции, но этого недостаточно для возобновления сделки, заявил... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T09:23

2023-08-10T09:23

2023-08-10T09:39

россия

турция

экономика

украина

владимир путин

антониу гутерриш

оон

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АНКАРА, 10 авг - РИА Новости. Турция в переговорах с рядом западных стран получила устные гарантии по экспорту российской продукции, но этого недостаточно для возобновления сделки, заявил РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорном процессе.Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Ее действие прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что условия сделки в отношении России не выполняются."Переговоры с рядом западных стран продолжаются. Господин президент (Тайип Эрдоган) в своем недавнем заявлении также указал на важность конструктивных шагов от Запада для возобновления работы черноморской зерновой инициативы. В переговорах с нами мы получаем устные гарантии от наших партнеров, но практика показывает, что этого недостаточно. Тем более, когда речь идет о том, чтобы сначала возобновить работу механизма, а потом сделать процесс устойчивым", - сообщил собеседник агентства.По его словам, ООН также продолжает переговоры с Западом по экспорту российской продукции."С их стороны идёт интенсивная работа под контролем генсека (Антониу Гутерриша). Возможно, в ближайшее время российской стороне будут представлены новые предложения. Во всяком случае, переговорный процесс идет, не останавливается", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230808/derindzhe-1888792534.html

https://ria.ru/20230809/peregovory-1889162667.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, экономика, украина, владимир путин, антониу гутерриш, оон