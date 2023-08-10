Рейтинг@Mail.ru
Источник: Турция получила устные гарантии по экспорту российской продукции - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 10.08.2023 (обновлено: 09:39 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/garantii-1889208704.html
Источник: Турция получила устные гарантии по экспорту российской продукции
Источник: Турция получила устные гарантии по экспорту российской продукции - РИА Новости, 10.08.2023
Источник: Турция получила устные гарантии по экспорту российской продукции
Турция в переговорах с рядом западных стран получила устные гарантии по экспорту российской продукции, но этого недостаточно для возобновления сделки, заявил... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:23
2023-08-10T09:39
россия
турция
экономика
украина
владимир путин
антониу гутерриш
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_0:0:3098:1742_1920x0_80_0_0_439e740773071f4931dc257f0e4f2772.jpg
АНКАРА, 10 авг - РИА Новости. Турция в переговорах с рядом западных стран получила устные гарантии по экспорту российской продукции, но этого недостаточно для возобновления сделки, заявил РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорном процессе.Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Ее действие прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что условия сделки в отношении России не выполняются."Переговоры с рядом западных стран продолжаются. Господин президент (Тайип Эрдоган) в своем недавнем заявлении также указал на важность конструктивных шагов от Запада для возобновления работы черноморской зерновой инициативы. В переговорах с нами мы получаем устные гарантии от наших партнеров, но практика показывает, что этого недостаточно. Тем более, когда речь идет о том, чтобы сначала возобновить работу механизма, а потом сделать процесс устойчивым", - сообщил собеседник агентства.По его словам, ООН также продолжает переговоры с Западом по экспорту российской продукции."С их стороны идёт интенсивная работа под контролем генсека (Антониу Гутерриша). Возможно, в ближайшее время российской стороне будут представлены новые предложения. Во всяком случае, переговорный процесс идет, не останавливается", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230808/derindzhe-1888792534.html
https://ria.ru/20230809/peregovory-1889162667.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_2c2e6559772d1efe8cdf64d753a9c6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, экономика, украина, владимир путин, антониу гутерриш, оон
Россия, Турция, Экономика, Украина, Владимир Путин, Антониу Гутерриш, ООН
Источник: Турция получила устные гарантии по экспорту российской продукции

Турция в переговорах с Западом получила устные гарантии по экспорту российской продукции

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Флаги Турции и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 авг - РИА Новости. Турция в переговорах с рядом западных стран получила устные гарантии по экспорту российской продукции, но этого недостаточно для возобновления сделки, заявил РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорном процессе.
Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Ее действие прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что условия сделки в отношении России не выполняются.
Дым от взрыва в порту Дериндже в Турции - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В Турции оценили объем поврежденного продовольствия в Дериндже
8 августа, 11:00
"Переговоры с рядом западных стран продолжаются. Господин президент (Тайип Эрдоган) в своем недавнем заявлении также указал на важность конструктивных шагов от Запада для возобновления работы черноморской зерновой инициативы. В переговорах с нами мы получаем устные гарантии от наших партнеров, но практика показывает, что этого недостаточно. Тем более, когда речь идет о том, чтобы сначала возобновить работу механизма, а потом сделать процесс устойчивым", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, ООН также продолжает переговоры с Западом по экспорту российской продукции.
"С их стороны идёт интенсивная работа под контролем генсека (Антониу Гутерриша). Возможно, в ближайшее время российской стороне будут представлены новые предложения. Во всяком случае, переговорный процесс идет, не останавливается", - подчеркнул он.
Российские военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Совбез Турции призвал возобновить переговоры по Украине
Вчера, 20:16
 
РоссияТурцияЭкономикаУкраинаВладимир ПутинАнтониу ГутерришООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала