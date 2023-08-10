Источник: Турция получила устные гарантии по экспорту российской продукции
Турция в переговорах с Западом получила устные гарантии по экспорту российской продукции
Флаги Турции и России. Архивное фото
АНКАРА, 10 авг - РИА Новости. Турция в переговорах с рядом западных стран получила устные гарантии по экспорту российской продукции, но этого недостаточно для возобновления сделки, заявил РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорном процессе.
Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Ее действие прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что условия сделки в отношении России не выполняются.
"Переговоры с рядом западных стран продолжаются. Господин президент (Тайип Эрдоган) в своем недавнем заявлении также указал на важность конструктивных шагов от Запада для возобновления работы черноморской зерновой инициативы. В переговорах с нами мы получаем устные гарантии от наших партнеров, но практика показывает, что этого недостаточно. Тем более, когда речь идет о том, чтобы сначала возобновить работу механизма, а потом сделать процесс устойчивым", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, ООН также продолжает переговоры с Западом по экспорту российской продукции.
"С их стороны идёт интенсивная работа под контролем генсека (Антониу Гутерриша). Возможно, в ближайшее время российской стороне будут представлены новые предложения. Во всяком случае, переговорный процесс идет, не останавливается", - подчеркнул он.