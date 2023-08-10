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Подготовка к Международному форуму "Россия" началась на территории ВДНХ
Подготовка к Международному форуму "Россия" началась на территории ВДНХ - РИА Новости, 10.08.2023
Подготовка к Международному форуму "Россия" началась на территории ВДНХ
В Москве на территории ВДНХ началась подготовка к проведению Международной выставки-форума "Россия", сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:59
2023-08-10T16:59
2023-08-10T23:58
центр "космонавтика и авиация"
музей кино
вднх
общество
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Москве на территории ВДНХ началась подготовка к проведению Международной выставки-форума "Россия", сообщили организаторы мероприятия. "Четвертого ноября на территории Выставки достижений народного хозяйства откроется Международная выставка-форум "Россия". Мероприятие учреждено Указом Президента России. Будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тысяч квадратных метров", — говорится в заявлении.Как уточнили организаторы, на территории ВДНХ построят временные павильоны, их разместят перед аркой главного входа, на главной и центральной аллеях, в Северном сквере, на Октябрьской площади и рядом с зоной цветочного партера.Отмечается, что свои экспозиции на форуме представят все российские субъекты, федеральные органы исполнительной власти, компании, представители зарубежных государств и общественные структуры. В выставке "Россия" задействуют такие объекты, как Центр "Космонавтика и авиация", музей славянской письменности "Слово", музей "Робостанция", Биологический музей имени Тимирязева, Центр современных биотехнологий и музей "Биотех", Музей кино, Центр национальных конных традиций, Дом культуры, павильоны "Россия — моя история", "Умный город" и другие.
https://realty.ria.ru/20230802/vdnkh-1887548309.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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центр "космонавтика и авиация", музей кино, вднх, общество, россия
Центр "Космонавтика и авиация", Музей кино, ВДНХ, Общество, Россия
Подготовка к Международному форуму "Россия" началась на территории ВДНХ
На ВДНХ началась подготовка к Международной выставке-форуму "Россия"