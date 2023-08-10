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Подготовка к Международному форуму "Россия" началась на территории ВДНХ

Подготовка к Международному форуму "Россия" началась на территории ВДНХ - РИА Новости, 10.08.2023

Подготовка к Международному форуму "Россия" началась на территории ВДНХ

В Москве на территории ВДНХ началась подготовка к проведению Международной выставки-форума "Россия", сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:59

2023-08-10T16:59

2023-08-10T23:58

центр "космонавтика и авиация"

музей кино

вднх

общество

россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Москве на территории ВДНХ началась подготовка к проведению Международной выставки-форума "Россия", сообщили организаторы мероприятия. "Четвертого ноября на территории Выставки достижений народного хозяйства откроется Международная выставка-форум "Россия". Мероприятие учреждено Указом Президента России. Будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тысяч квадратных метров", — говорится в заявлении.Как уточнили организаторы, на территории ВДНХ построят временные павильоны, их разместят перед аркой главного входа, на главной и центральной аллеях, в Северном сквере, на Октябрьской площади и рядом с зоной цветочного партера.Отмечается, что свои экспозиции на форуме представят все российские субъекты, федеральные органы исполнительной власти, компании, представители зарубежных государств и общественные структуры. В выставке "Россия" задействуют такие объекты, как Центр "Космонавтика и авиация", музей славянской письменности "Слово", музей "Робостанция", Биологический музей имени Тимирязева, Центр современных биотехнологий и музей "Биотех", Музей кино, Центр национальных конных традиций, Дом культуры, павильоны "Россия — моя история", "Умный город" и другие.

https://realty.ria.ru/20230802/vdnkh-1887548309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центр "космонавтика и авиация", музей кино, вднх, общество, россия