Рейтинг@Mail.ru
Подготовка к Международному форуму "Россия" началась на территории ВДНХ - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 10.08.2023 (обновлено: 23:58 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/forum-1889332443.html
Подготовка к Международному форуму "Россия" началась на территории ВДНХ
Подготовка к Международному форуму "Россия" началась на территории ВДНХ - РИА Новости, 10.08.2023
Подготовка к Международному форуму "Россия" началась на территории ВДНХ
В Москве на территории ВДНХ началась подготовка к проведению Международной выставки-форума "Россия", сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:59
2023-08-10T23:58
центр "космонавтика и авиация"
музей кино
вднх
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889332017_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_283d739328f75d9718511b38504ac7f9.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Москве на территории ВДНХ началась подготовка к проведению Международной выставки-форума "Россия", сообщили организаторы мероприятия. "Четвертого ноября на территории Выставки достижений народного хозяйства откроется Международная выставка-форум "Россия". Мероприятие учреждено Указом Президента России. Будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тысяч квадратных метров", — говорится в заявлении.Как уточнили организаторы, на территории ВДНХ построят временные павильоны, их разместят перед аркой главного входа, на главной и центральной аллеях, в Северном сквере, на Октябрьской площади и рядом с зоной цветочного партера.Отмечается, что свои экспозиции на форуме представят все российские субъекты, федеральные органы исполнительной власти, компании, представители зарубежных государств и общественные структуры. В выставке "Россия" задействуют такие объекты, как Центр "Космонавтика и авиация", музей славянской письменности "Слово", музей "Робостанция", Биологический музей имени Тимирязева, Центр современных биотехнологий и музей "Биотех", Музей кино, Центр национальных конных традиций, Дом культуры, павильоны "Россия — моя история", "Умный город" и другие.
https://realty.ria.ru/20230802/vdnkh-1887548309.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889332017_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f61d5a963807ed267e73a5c6e8ad2405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центр "космонавтика и авиация", музей кино, вднх, общество, россия
Центр "Космонавтика и авиация", Музей кино, ВДНХ, Общество, Россия
Подготовка к Международному форуму "Россия" началась на территории ВДНХ

На ВДНХ началась подготовка к Международной выставке-форуму "Россия"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАрка главного входа ВДНХ
Арка главного входа ВДНХ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Арка главного входа ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Москве на территории ВДНХ началась подготовка к проведению Международной выставки-форума "Россия", сообщили организаторы мероприятия.
«
"Четвертого ноября на территории Выставки достижений народного хозяйства откроется Международная выставка-форум "Россия". Мероприятие учреждено Указом Президента России. Будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тысяч квадратных метров", — говорится в заявлении.
Как уточнили организаторы, на территории ВДНХ построят временные павильоны, их разместят перед аркой главного входа, на главной и центральной аллеях, в Северном сквере, на Октябрьской площади и рядом с зоной цветочного партера.
Отмечается, что свои экспозиции на форуме представят все российские субъекты, федеральные органы исполнительной власти, компании, представители зарубежных государств и общественные структуры.
В выставке "Россия" задействуют такие объекты, как Центр "Космонавтика и авиация", музей славянской письменности "Слово", музей "Робостанция", Биологический музей имени Тимирязева, Центр современных биотехнологий и музей "Биотех", Музей кино, Центр национальных конных традиций, Дом культуры, павильоны "Россия — моя история", "Умный город" и другие.
Пешеходный аттракцион Лента Мебиуса и сад пяти чувств на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Уютная бесконечность: как устроена "Лента Мебиуса" на ВДНХ
2 августа, 10:00
 
Центр "Космонавтика и авиация"Музей киноВДНХОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала