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Всероссийский молодежный форум "Машук" соберет более двух тысяч гостей - РИА Новости, 10.08.2023
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Ставропольский край
 
15:14 10.08.2023 (обновлено: 15:29 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/forum-1889292194.html
Всероссийский молодежный форум "Машук" соберет более двух тысяч гостей
Всероссийский молодежный форум "Машук" соберет более двух тысяч гостей - РИА Новости, 10.08.2023
Всероссийский молодежный форум "Машук" соберет более двух тысяч гостей
Свыше двух тысяч гостей из 87 регионов России соберутся на всероссийском молодежном форуме "Машук", который состоится 12 августа в Пятигорске, сообщил РИА... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:14
2023-08-10T15:29
ставропольский край
пятигорск
владимир владимиров
машук (форум)
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СТАВРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Свыше двух тысяч гостей из 87 регионов России соберутся на всероссийском молодежном форуме "Машук", который состоится 12 августа в Пятигорске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства молодежной политики Ставропольского края. По словам главы ведомства Вячеслава Коршуна, впервые форум примет юных активистов "Движения Первых", которые планируют связать свою судьбу с педагогикой и наставничеством. "Если раньше мы принимали молодежь в возрасте от 18 лет, то в этом году открываем новое направление для более молодого поколения. К нам приедут порядка 200 активистов "Движения Первых" в возрасте 14-18 лет, которые наряду с более взрослыми ребятами станут полноправными участниками форума", - сказал министр, слова которого привели в пресс-службе. Там пояснили, что в Год педагога и наставника в России темой форума станет обучение молодых педагогов. Участниками станут действующие учителя школ и преподаватели вузов и ссузов, классные руководители, советники по воспитательной работе, специалисты в сфере дошкольного образования, наставники в различных направлениях, специалисты по работе с молодежью, психологи, тренеры, вожатые, а также студенты, желающие связать свою жизнь с педагогикой. Для участников форума подготовлена обширная образовательная программа, которая включит 12 тематических направлений развития педагогики и наставничества. Она будет расширена проведением открытых уроков, экологических акций, социальных опросов и другими форматами. По поручению главы региона Владимира Владимирова для детей предусмотрена отдельная образовательная программа, а также культурная программа, включающая экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод, отметили в пресс-службе. "Впервые к форуму присоединяются школьники. Это требует повышенного внимания к вопросам безопасности, обеспечения комфортных условий для юных участников. Все протоколы и требования здесь должны быть безукоризненно выполнены. Вместе с тем, необходимо организовать широкую экскурсионную программу. В этом году наши Кавказские Минеральные Воды отмечают 220-летие. Ребята приедут со всей России, нужно обязательно дать им возможность лучше узнать наши города-курорты", - цитирует пресс-служба Владимирова.
https://ria.ru/20230809/sbor-1889136152.html
https://ria.ru/20230719/sportobekty-1885129062.html
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пятигорск, владимир владимиров, машук (форум)
Ставропольский край, Пятигорск, Владимир Владимиров, Машук (форум)

Всероссийский молодежный форум "Машук" соберет более двух тысяч гостей

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкУчастница Всероссийского студенческого проекта "Твой ход" фотографируется у стенда в образовательном центре "Машук" в Пятигорске
Участница Всероссийского студенческого проекта Твой ход фотографируется у стенда в образовательном центре Машук в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Участница Всероссийского студенческого проекта "Твой ход" фотографируется у стенда в образовательном центре "Машук" в Пятигорске. Архивное фото
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СТАВРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Свыше двух тысяч гостей из 87 регионов России соберутся на всероссийском молодежном форуме "Машук", который состоится 12 августа в Пятигорске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства молодежной политики Ставропольского края.
По словам главы ведомства Вячеслава Коршуна, впервые форум примет юных активистов "Движения Первых", которые планируют связать свою судьбу с педагогикой и наставничеством.
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"Если раньше мы принимали молодежь в возрасте от 18 лет, то в этом году открываем новое направление для более молодого поколения. К нам приедут порядка 200 активистов "Движения Первых" в возрасте 14-18 лет, которые наряду с более взрослыми ребятами станут полноправными участниками форума", - сказал министр, слова которого привели в пресс-службе.
Там пояснили, что в Год педагога и наставника в России темой форума станет обучение молодых педагогов. Участниками станут действующие учителя школ и преподаватели вузов и ссузов, классные руководители, советники по воспитательной работе, специалисты в сфере дошкольного образования, наставники в различных направлениях, специалисты по работе с молодежью, психологи, тренеры, вожатые, а также студенты, желающие связать свою жизнь с педагогикой.
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Для участников форума подготовлена обширная образовательная программа, которая включит 12 тематических направлений развития педагогики и наставничества. Она будет расширена проведением открытых уроков, экологических акций, социальных опросов и другими форматами. По поручению главы региона Владимира Владимирова для детей предусмотрена отдельная образовательная программа, а также культурная программа, включающая экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод, отметили в пресс-службе.
"Впервые к форуму присоединяются школьники. Это требует повышенного внимания к вопросам безопасности, обеспечения комфортных условий для юных участников. Все протоколы и требования здесь должны быть безукоризненно выполнены. Вместе с тем, необходимо организовать широкую экскурсионную программу. В этом году наши Кавказские Минеральные Воды отмечают 220-летие. Ребята приедут со всей России, нужно обязательно дать им возможность лучше узнать наши города-курорты", - цитирует пресс-служба Владимирова.
 
Ставропольский крайПятигорскВладимир ВладимировМашук (форум)
 
 
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