https://ria.ru/20230810/forum-1889292194.html

Всероссийский молодежный форум "Машук" соберет более двух тысяч гостей

Всероссийский молодежный форум "Машук" соберет более двух тысяч гостей - РИА Новости, 10.08.2023

Всероссийский молодежный форум "Машук" соберет более двух тысяч гостей

Свыше двух тысяч гостей из 87 регионов России соберутся на всероссийском молодежном форуме "Машук", который состоится 12 августа в Пятигорске, сообщил РИА... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:14

2023-08-10T15:14

2023-08-10T15:29

ставропольский край

пятигорск

владимир владимиров

машук (форум)

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СТАВРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Свыше двух тысяч гостей из 87 регионов России соберутся на всероссийском молодежном форуме "Машук", который состоится 12 августа в Пятигорске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства молодежной политики Ставропольского края. По словам главы ведомства Вячеслава Коршуна, впервые форум примет юных активистов "Движения Первых", которые планируют связать свою судьбу с педагогикой и наставничеством. "Если раньше мы принимали молодежь в возрасте от 18 лет, то в этом году открываем новое направление для более молодого поколения. К нам приедут порядка 200 активистов "Движения Первых" в возрасте 14-18 лет, которые наряду с более взрослыми ребятами станут полноправными участниками форума", - сказал министр, слова которого привели в пресс-службе. Там пояснили, что в Год педагога и наставника в России темой форума станет обучение молодых педагогов. Участниками станут действующие учителя школ и преподаватели вузов и ссузов, классные руководители, советники по воспитательной работе, специалисты в сфере дошкольного образования, наставники в различных направлениях, специалисты по работе с молодежью, психологи, тренеры, вожатые, а также студенты, желающие связать свою жизнь с педагогикой. Для участников форума подготовлена обширная образовательная программа, которая включит 12 тематических направлений развития педагогики и наставничества. Она будет расширена проведением открытых уроков, экологических акций, социальных опросов и другими форматами. По поручению главы региона Владимира Владимирова для детей предусмотрена отдельная образовательная программа, а также культурная программа, включающая экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод, отметили в пресс-службе. "Впервые к форуму присоединяются школьники. Это требует повышенного внимания к вопросам безопасности, обеспечения комфортных условий для юных участников. Все протоколы и требования здесь должны быть безукоризненно выполнены. Вместе с тем, необходимо организовать широкую экскурсионную программу. В этом году наши Кавказские Минеральные Воды отмечают 220-летие. Ребята приедут со всей России, нужно обязательно дать им возможность лучше узнать наши города-курорты", - цитирует пресс-служба Владимирова.

https://ria.ru/20230809/sbor-1889136152.html

https://ria.ru/20230719/sportobekty-1885129062.html

пятигорск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пятигорск, владимир владимиров, машук (форум)