https://ria.ru/20230810/festival-1889221172.html
В Москве стартовал фестиваль "День Индии"
В Москве стартовал фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 10.08.2023
В Москве стартовал фестиваль "День Индии"
В Москве в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа проходит восьмой ежегодный фестиваль "День Индии". РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:45
2023-08-10T10:45
2023-08-10T10:45
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Москве в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа проходит восьмой ежегодный фестиваль "День Индии".В этом году на празднике представлено 20 зон: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое. На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.На главной сцене гостей ждут музыкальные и танцевальные представления. На индийской ярмарке можно будет приобрести разнообразные товары, в ресторанной зоне – попробовать блюда, планируются и мастер-классы по их приготовлению. Важной частью праздника станет Фестиваль колесницы. И, конечно, свадьбы. В прошлом году на проведение обряда зарегистрировалось более 200 пар.Будут и новинки, например, Leela zone с играми, основанными на древних ведических знаниях, Chill zone Yogamodern, где можно отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, участвовать в интересных мастер-классах. Есть даже дорожка из гвоздей.Зона красок Холи будет работать три дня: с 11 по 13 августа с 18:00 до 20:30, с 18:00 до 20:00 и с 16:00 до 18:00 соответственно. "Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино. Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.Организатором мероприятия выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".
https://ria.ru/20230806/vino-1888448156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, индия, остров мечты (парк), куда сходить , куда поехать в выходные, что посмотреть
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Индия, Остров мечты (парк), куда сходить , куда поехать в выходные, что посмотреть
В Москве стартовал фестиваль "День Индии"
В Москве в ландшафтном парке "Остров Мечты" стартовал фестиваль "День Индии"
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости.
В Москве в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа проходит восьмой ежегодный фестиваль "День Индии"
.
В этом году на празднике представлено 20 зон: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое. На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.
На главной сцене гостей ждут музыкальные и танцевальные представления. На индийской ярмарке можно будет приобрести разнообразные товары, в ресторанной зоне – попробовать блюда, планируются и мастер-классы по их приготовлению.
Важной частью праздника станет Фестиваль колесницы. И, конечно, свадьбы. В прошлом году на проведение обряда зарегистрировалось более 200 пар.
Будут и новинки, например, Leela zone с играми, основанными на древних ведических знаниях, Chill zone Yogamodern, где можно отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, участвовать в интересных мастер-классах. Есть даже дорожка из гвоздей.
Зона красок Холи будет работать три дня: с 11 по 13 августа с 18:00 до 20:30, с 18:00 до 20:00 и с 16:00 до 18:00 соответственно. "Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.
Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино. Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.
Организатором мероприятия выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".
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