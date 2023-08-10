https://ria.ru/20230810/festival-1889221172.html

В Москве стартовал фестиваль "День Индии"

В Москве стартовал фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 10.08.2023

В Москве стартовал фестиваль "День Индии"

В Москве в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа проходит восьмой ежегодный фестиваль "День Индии". РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:45

2023-08-10T10:45

2023-08-10T10:45

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Москве в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа проходит восьмой ежегодный фестиваль "День Индии".В этом году на празднике представлено 20 зон: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое. На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.На главной сцене гостей ждут музыкальные и танцевальные представления. На индийской ярмарке можно будет приобрести разнообразные товары, в ресторанной зоне – попробовать блюда, планируются и мастер-классы по их приготовлению. Важной частью праздника станет Фестиваль колесницы. И, конечно, свадьбы. В прошлом году на проведение обряда зарегистрировалось более 200 пар.Будут и новинки, например, Leela zone с играми, основанными на древних ведических знаниях, Chill zone Yogamodern, где можно отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, участвовать в интересных мастер-классах. Есть даже дорожка из гвоздей.Зона красок Холи будет работать три дня: с 11 по 13 августа с 18:00 до 20:30, с 18:00 до 20:00 и с 16:00 до 18:00 соответственно. "Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино. Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.Организатором мероприятия выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".

https://ria.ru/20230806/vino-1888448156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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