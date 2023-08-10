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Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 10.08.2023 (обновлено: 15:39 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/evakuatsiya-1889269512.html
Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе
Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе - РИА Новости, 10.08.2023
Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе
Обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе Харьковской области на Украине, она затронет 53 населенных пунктов, распоряжение об этом подписал... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:31
2023-08-10T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе Харьковской области на Украине, она затронет 53 населенных пунктов, распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич."Учитывая ситуацию в сфере безопасности на территории Купянского района, руководствуясь статьями 6, 39, 41 закона Украины "О местных государственных администрациях": объявить... проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе, опубликованном на украинском сайте "Объектив".Из документа следует, что эвакуация будет происходить в 53 населенных пунктах, в том числе частично в самом Купянске. Она затронет территории населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий. Они расположены в Двуречанской поселковой и Петропавловской сельской общинах, а также частично - в Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской сельских общинах и Купянской городской территориальной общины.Накануне Канашевич призвал жителей района принять решение об эвакуации.
https://ria.ru/20230810/povrezhdenie-1889204019.html
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в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область
Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе

Канашевич объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкТерритория отделения пограничной службы Украины в Купянске Харьковской области
Территория отделения пограничной службы Украины в Купянске Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Территория отделения пограничной службы Украины в Купянске Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе Харьковской области на Украине, она затронет 53 населенных пунктов, распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич.
«
"Учитывая ситуацию в сфере безопасности на территории Купянского района, руководствуясь статьями 6, 39, 41 закона Украины "О местных государственных администрациях": объявить... проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе, опубликованном на украинском сайте "Объектив".
Из документа следует, что эвакуация будет происходить в 53 населенных пунктах, в том числе частично в самом Купянске. Она затронет территории населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий. Они расположены в Двуречанской поселковой и Петропавловской сельской общинах, а также частично - в Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской сельских общинах и Купянской городской территориальной общины.
Накануне Канашевич призвал жителей района принять решение об эвакуации.
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