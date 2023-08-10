https://ria.ru/20230810/evakuatsiya-1889269512.html

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе - РИА Новости, 10.08.2023

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе

Обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе Харьковской области на Украине, она затронет 53 населенных пунктов, распоряжение об этом подписал... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:31

2023-08-10T13:31

2023-08-10T15:39

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе Харьковской области на Украине, она затронет 53 населенных пунктов, распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич."Учитывая ситуацию в сфере безопасности на территории Купянского района, руководствуясь статьями 6, 39, 41 закона Украины "О местных государственных администрациях": объявить... проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе, опубликованном на украинском сайте "Объектив".Из документа следует, что эвакуация будет происходить в 53 населенных пунктах, в том числе частично в самом Купянске. Она затронет территории населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий. Они расположены в Двуречанской поселковой и Петропавловской сельской общинах, а также частично - в Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской сельских общинах и Купянской городской территориальной общины.Накануне Канашевич призвал жителей района принять решение об эвакуации.

https://ria.ru/20230810/povrezhdenie-1889204019.html

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в мире, украина, харьковская область