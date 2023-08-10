https://ria.ru/20230810/ekvador-1889210846.html

В Эквадоре объявили траур после убийства кандидата в президенты

В Эквадоре объявили траур после убийства кандидата в президенты - РИА Новости, 10.08.2023

В Эквадоре объявили траур после убийства кандидата в президенты

Президент Эквадора Гильермо Лассо в обращении к нации объявил трехдневный национальный траур в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T09:43

2023-08-10T09:43

2023-08-10T15:55

в мире

эквадор

гильермо лассо

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо в обращении к нации объявил трехдневный национальный траур в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. "Объявляю трехдневный национальный траур, чтобы почтить память Фернандо Вильявисенсьо", - заявил Лассо в обращении к нации, которое транслировалось на канале администрации президента в YouTube. Ранее сообщалось, что Вильявисенсьо, кандидат движения Construye, получал угрозы и был убит во время митинга в Кито в среду, при нападении на него ранения получили девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек.

https://ria.ru/20230810/ekvador-1889205314.html

эквадор

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Ольга Фомченкова

в мире, эквадор, гильермо лассо