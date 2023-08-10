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В Эквадоре объявили траур после убийства кандидата в президенты - РИА Новости, 10.08.2023
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09:43 10.08.2023 (обновлено: 15:55 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/ekvador-1889210846.html
В Эквадоре объявили траур после убийства кандидата в президенты
В Эквадоре объявили траур после убийства кандидата в президенты - РИА Новости, 10.08.2023
В Эквадоре объявили траур после убийства кандидата в президенты
Президент Эквадора Гильермо Лассо в обращении к нации объявил трехдневный национальный траур в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:43
2023-08-10T15:55
в мире
эквадор
гильермо лассо
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо в обращении к нации объявил трехдневный национальный траур в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. "Объявляю трехдневный национальный траур, чтобы почтить память Фернандо Вильявисенсьо", - заявил Лассо в обращении к нации, которое транслировалось на канале администрации президента в YouTube. Ранее сообщалось, что Вильявисенсьо, кандидат движения Construye, получал угрозы и был убит во время митинга в Кито в среду, при нападении на него ранения получили девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек.
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в мире, эквадор, гильермо лассо
В мире, Эквадор, Гильермо Лассо
В Эквадоре объявили траур после убийства кандидата в президенты

Глава Эквадора объявил национальный траур из-за убийства кандидата в президенты

© AP Photo / APIКандидат в президенты Фернандо Вильявисенсmо выступает во время предвыборного мероприятия в Кито
Кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсmо выступает во время предвыборного мероприятия в Кито - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / API
Кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсmо выступает во время предвыборного мероприятия в Кито
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо в обращении к нации объявил трехдневный национальный траур в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо.
«
"Объявляю трехдневный национальный траур, чтобы почтить память Фернандо Вильявисенсьо", - заявил Лассо в обращении к нации, которое транслировалось на канале администрации президента в YouTube.
Ранее сообщалось, что Вильявисенсьо, кандидат движения Construye, получал угрозы и был убит во время митинга в Кито в среду, при нападении на него ранения получили девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек.
Паника среди участников предвыборного митинга после стрельбы в кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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В миреЭквадорГильермо Лассо
 
 
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