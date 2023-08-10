https://ria.ru/20230810/ekvador-1889210846.html
В Эквадоре объявили траур после убийства кандидата в президенты
В Эквадоре объявили траур после убийства кандидата в президенты - РИА Новости, 10.08.2023
В Эквадоре объявили траур после убийства кандидата в президенты
Президент Эквадора Гильермо Лассо в обращении к нации объявил трехдневный национальный траур в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:43
2023-08-10T09:43
2023-08-10T15:55
в мире
эквадор
гильермо лассо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889311431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_47d223774d4b6fcd62d801e3a74d8167.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо в обращении к нации объявил трехдневный национальный траур в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. "Объявляю трехдневный национальный траур, чтобы почтить память Фернандо Вильявисенсьо", - заявил Лассо в обращении к нации, которое транслировалось на канале администрации президента в YouTube. Ранее сообщалось, что Вильявисенсьо, кандидат движения Construye, получал угрозы и был убит во время митинга в Кито в среду, при нападении на него ранения получили девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек.
https://ria.ru/20230810/ekvador-1889205314.html
эквадор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889311431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79351fccfd7eb8347a2e8de179b59cea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор, гильермо лассо
В мире, Эквадор, Гильермо Лассо
В Эквадоре объявили траур после убийства кандидата в президенты
Глава Эквадора объявил национальный траур из-за убийства кандидата в президенты