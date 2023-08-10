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ЭКОВАС поддержало идею скорейшего начала военной операции в Нигере - РИА Новости, 11.08.2023
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23:58 10.08.2023 (обновлено: 00:53 11.08.2023)
https://ria.ru/20230810/ekovas-1889397573.html
ЭКОВАС поддержало идею скорейшего начала военной операции в Нигере
ЭКОВАС поддержало идею скорейшего начала военной операции в Нигере - РИА Новости, 11.08.2023
ЭКОВАС поддержало идею скорейшего начала военной операции в Нигере
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер, заявил президент Кот-д'Ивуара... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-10T23:58
2023-08-11T00:53
в мире
нигер
кот-д'ивуар
абуджа
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер, заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара. Его слова передает Франс Пресс.В четверг в столице Нигерии Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в стране, где произошел мятеж."Начальники штабов проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов, но у них есть согласие конференции глав государств на скорейшее начало операции", — отметил глава Кот-д'Ивуара.Как уточнил Уаттара, Кот-д'Ивуар предоставит батальон численностью от 850 до 1,1 тысячи человек. Наряду с солдатами из Нигерии и Бенина к ним присоединятся другие государства."Мы полны решимости вернуть президента Нигера к исполнению его обязанностей", — добавил он. США и Франция поддержали решение ЭКОВАС.В конце июля военные в Нигере объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://radiosputnik.ria.ru/20230810/ekovas-1889383922.html
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в мире, нигер, кот-д'ивуар, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Кот-д'Ивуар, Абуджа, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
ЭКОВАС поддержало идею скорейшего начала военной операции в Нигере

Глава Кот-д'Ивуара Уаттара: ЭКОВАС дал зеленый свет на начало операции в Нигере

© AP Photo / Leo CorreaПрезидент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара и его жена Доминик Уаттара
Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара и его жена Доминик Уаттара - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара и его жена Доминик Уаттара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер, заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара. Его слова передает Франс Пресс.
В четверг в столице Нигерии Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в стране, где произошел мятеж.
Военные контингента стран ЭКОВАС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Вооруженные силы ЭКОВАС начали собирать резервы на фоне событий в Нигере
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"Начальники штабов проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов, но у них есть согласие конференции глав государств на скорейшее начало операции", — отметил глава Кот-д'Ивуара.
Как уточнил Уаттара, Кот-д'Ивуар предоставит батальон численностью от 850 до 1,1 тысячи человек. Наряду с солдатами из Нигерии и Бенина к ним присоединятся другие государства.
«
"Мы полны решимости вернуть президента Нигера к исполнению его обязанностей", — добавил он.
США и Франция поддержали решение ЭКОВАС.
В конце июля военные в Нигере объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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В миреНигерКот-д'ИвуарАбуджаМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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