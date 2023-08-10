https://ria.ru/20230810/ekovas-1889397573.html

ЭКОВАС поддержало идею скорейшего начала военной операции в Нигере

ЭКОВАС поддержало идею скорейшего начала военной операции в Нигере - РИА Новости, 11.08.2023

ЭКОВАС поддержало идею скорейшего начала военной операции в Нигере

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер, заявил президент Кот-д'Ивуара... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-10T23:58

2023-08-10T23:58

2023-08-11T00:53

в мире

нигер

кот-д'ивуар

абуджа

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер, заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара. Его слова передает Франс Пресс.В четверг в столице Нигерии Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в стране, где произошел мятеж."Начальники штабов проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов, но у них есть согласие конференции глав государств на скорейшее начало операции", — отметил глава Кот-д'Ивуара.Как уточнил Уаттара, Кот-д'Ивуар предоставит батальон численностью от 850 до 1,1 тысячи человек. Наряду с солдатами из Нигерии и Бенина к ним присоединятся другие государства."Мы полны решимости вернуть президента Нигера к исполнению его обязанностей", — добавил он. США и Франция поддержали решение ЭКОВАС.В конце июля военные в Нигере объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://radiosputnik.ria.ru/20230810/ekovas-1889383922.html

https://ria.ru/20230810/niger-1889367039.html

нигер

кот-д'ивуар

абуджа

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в мире, нигер, кот-д'ивуар, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023