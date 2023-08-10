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ЭКОВАС поручил комитету начальников обороны активировать резервные силы
ЭКОВАС поручил комитету начальников обороны активировать резервные силы - РИА Новости, 10.08.2023
ЭКОВАС поручил комитету начальников обороны активировать резервные силы
Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поручает комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы, заявил глава комиссии сообщества... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T19:47
2023-08-10T19:47
2023-08-10T19:53
в мире
нигер
военный переворот в нигере
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поручает комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы, заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре. "Власть... поручает комитету начальников штабов немедленно активировать резервные силы со всеми их подразделениями", - отметил он. Глава комиссии также добавил, что сообщество приказывает развернуть резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере.
https://radiosputnik.ria.ru/20230810/bayden-niger-1889278297.html
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в мире, нигер, военный переворот в нигере, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Военный переворот в Нигере, Переворот в Нигере — 2023
ЭКОВАС поручил комитету начальников обороны активировать резервные силы
Туре: ЭКОВАС поручил комитету начальников обороны активировать резервные силы