https://ria.ru/20230810/duda-1889360676.html

Президент Польши сделал неожиданное заявление об Украине

Президент Польши сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 11.08.2023

Президент Польши сделал неожиданное заявление об Украине

Президент Польши Анджей Дуда признал, что Украине не удается прорвать российскую линию обороны, об этом он заявил в интервью Washington Post. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-10T18:55

2023-08-10T18:55

2023-08-11T04:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

владимир путин

анджей дуда

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:364:2048:1516_1920x0_80_0_0_16d061f70f4703682cb214439594a039.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда признал, что Украине не удается прорвать российскую линию обороны, об этом он заявил в интервью Washington Post."Сейчас они (ВСУ. — Прим. ред.) не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск", — сказал он.По словам главы государства, Украине не хватает оружия для того, чтобы изменить баланс сил на передовой.Киевский режим 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.

https://ria.ru/20230810/zelenskiy-1889344435.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, владимир путин, анджей дуда, вооруженные силы украины, нато