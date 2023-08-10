https://ria.ru/20230810/duda-1889360676.html
Президент Польши сделал неожиданное заявление об Украине
Президент Польши сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 11.08.2023
Президент Польши сделал неожиданное заявление об Украине
Президент Польши Анджей Дуда признал, что Украине не удается прорвать российскую линию обороны, об этом он заявил в интервью Washington Post. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-10T18:55
2023-08-10T18:55
2023-08-11T04:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
владимир путин
анджей дуда
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда признал, что Украине не удается прорвать российскую линию обороны, об этом он заявил в интервью Washington Post."Сейчас они (ВСУ. — Прим. ред.) не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск", — сказал он.По словам главы государства, Украине не хватает оружия для того, чтобы изменить баланс сил на передовой.Киевский режим 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230810/zelenskiy-1889344435.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Владимир Путин, Анджей Дуда, Вооруженные силы Украины, НАТО
Президент Польши сделал неожиданное заявление об Украине
Президент Польши признал неспособность Украины провести контрнаступление