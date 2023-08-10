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Один человек погиб и четверо пострадали в массовой аварии в ЛНР - РИА Новости, 10.08.2023
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18:34 10.08.2023
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Один человек погиб и четверо пострадали в массовой аварии в ЛНР
Один человек погиб и четверо пострадали в массовой аварии в ЛНР - РИА Новости, 10.08.2023
Один человек погиб и четверо пострадали в массовой аварии в ЛНР
Авария с участием трех легковых авто и фуры произошла в ЛНР: один человек погиб и четверо пострадали, сообщило управление МЧС по ЛНР в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T18:34
2023-08-10T18:34
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
старобельск
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Авария с участием трех легковых авто и фуры произошла в ЛНР: один человек погиб и четверо пострадали, сообщило управление МЧС по ЛНР в своем телеграм-канале. "На пункт связи ПСЧ № 64 (г. Старобельск) поступило сообщение о том, что на трассе Т-1305 в районе села Штормово горят два легковых автомобиля. К месту происшествия прибыл дежурный караул ПСЧ №64. Было установлено, что возгорание произошло вследствие ДТП, участниками которого стали три легковых авто и фура с прицепом", - говорится в сообщении. Уточняется, что в аварии погиб один и пострадали четыре человека. "Бригадами скорой помощи трое из них были доставлены в реанимационное и травматологическое отделения города Старобельск, еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение города Луганска", - сообщили в МЧС.
луганская народная республика
старобельск
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), старобельск
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Старобельск
Один человек погиб и четверо пострадали в массовой аварии в ЛНР

МЧС: один человек погиб и четверо пострадали в автомобильной аварии в ЛНР

© Фото : ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике/TelegramМесто ДТП на трассе в районе села Штормово в ЛНР
Место ДТП на трассе в районе села Штормово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике/Telegram
Место ДТП на трассе в районе села Штормово в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Авария с участием трех легковых авто и фуры произошла в ЛНР: один человек погиб и четверо пострадали, сообщило управление МЧС по ЛНР в своем телеграм-канале.
"На пункт связи ПСЧ № 64 (г. Старобельск) поступило сообщение о том, что на трассе Т-1305 в районе села Штормово горят два легковых автомобиля. К месту происшествия прибыл дежурный караул ПСЧ №64. Было установлено, что возгорание произошло вследствие ДТП, участниками которого стали три легковых авто и фура с прицепом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в аварии погиб один и пострадали четыре человека.
"Бригадами скорой помощи трое из них были доставлены в реанимационное и травматологическое отделения города Старобельск, еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение города Луганска", - сообщили в МЧС.
 
Луганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Старобельск
 
 
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