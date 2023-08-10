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Один человек погиб и четверо пострадали в массовой аварии в ЛНР

Один человек погиб и четверо пострадали в массовой аварии в ЛНР - РИА Новости, 10.08.2023

Один человек погиб и четверо пострадали в массовой аварии в ЛНР

Авария с участием трех легковых авто и фуры произошла в ЛНР: один человек погиб и четверо пострадали, сообщило управление МЧС по ЛНР в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T18:34

2023-08-10T18:34

2023-08-10T18:34

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

старобельск

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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Авария с участием трех легковых авто и фуры произошла в ЛНР: один человек погиб и четверо пострадали, сообщило управление МЧС по ЛНР в своем телеграм-канале. "На пункт связи ПСЧ № 64 (г. Старобельск) поступило сообщение о том, что на трассе Т-1305 в районе села Штормово горят два легковых автомобиля. К месту происшествия прибыл дежурный караул ПСЧ №64. Было установлено, что возгорание произошло вследствие ДТП, участниками которого стали три легковых авто и фура с прицепом", - говорится в сообщении. Уточняется, что в аварии погиб один и пострадали четыре человека. "Бригадами скорой помощи трое из них были доставлены в реанимационное и травматологическое отделения города Старобельск, еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение города Луганска", - сообщили в МЧС.

луганская народная республика

старобельск

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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), старобельск