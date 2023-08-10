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В Кургане водитель сбил насмерть женщину с ребенком на пешеходном переходе - РИА Новости, 10.08.2023
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11:03 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/dtp-1889229272.html
В Кургане водитель сбил насмерть женщину с ребенком на пешеходном переходе
В Кургане водитель сбил насмерть женщину с ребенком на пешеходном переходе - РИА Новости, 10.08.2023
В Кургане водитель сбил насмерть женщину с ребенком на пешеходном переходе
Мужчина на автомобиле "ВАЗ" сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Кургане 9 августа вечером, оба погибли, водитель задержан, сообщила в четверг... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:03
2023-08-10T11:03
происшествия
курган
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Мужчина на автомобиле "ВАЗ" сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Кургане 9 августа вечером, оба погибли, водитель задержан, сообщила в четверг пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Кургану в Telegram-канале. По данным ОГИБДД, ДТП произошло 9 августа в 21.25 (19.25 мск) на улице Мостостроителей, у дома 2а, в 1 микрорайоне Кургана. "Водитель, 2000 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-211440", двигаясь по улице Мостостроителей… в крайней правой полосе движения по дороге, ... допустил наезд на пешехода, 1992 года рождения, на руках которой находился ее несовершеннолетний сын. Пешеход пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате пешеход скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи". Несовершеннолетний, 2021 года рождения, скончался в автомобиле скорой медицинской помощи в ходе реанимационных мероприятий", - говорится в сообщении. Фигурант задержан, поясняется в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет, уточняется в сообщении.
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происшествия, курган
Происшествия, Курган
В Кургане водитель сбил насмерть женщину с ребенком на пешеходном переходе

Водитель "ВАЗа" сбил женщину с маленьким сыном на руках на переходе в Кургане, оба погибли

© Фото : ОГИБДД УМВД России по КургануДТП на улице Мостостроителей в городе Кургане
ДТП на улице Мостостроителей в городе Кургане - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : ОГИБДД УМВД России по Кургану
ДТП на улице Мостостроителей в городе Кургане
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Мужчина на автомобиле "ВАЗ" сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Кургане 9 августа вечером, оба погибли, водитель задержан, сообщила в четверг пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Кургану в Telegram-канале.
По данным ОГИБДД, ДТП произошло 9 августа в 21.25 (19.25 мск) на улице Мостостроителей, у дома 2а, в 1 микрорайоне Кургана.
© Фото : ОГИБДД УМВД России по КургануДТП на улице Мостостроителей в городе Кургане
ДТП на улице Мостостроителей в городе Кургане - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : ОГИБДД УМВД России по Кургану
ДТП на улице Мостостроителей в городе Кургане
«
"Водитель, 2000 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-211440", двигаясь по улице Мостостроителей… в крайней правой полосе движения по дороге, ... допустил наезд на пешехода, 1992 года рождения, на руках которой находился ее несовершеннолетний сын. Пешеход пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате пешеход скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи". Несовершеннолетний, 2021 года рождения, скончался в автомобиле скорой медицинской помощи в ходе реанимационных мероприятий", - говорится в сообщении.
Фигурант задержан, поясняется в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет, уточняется в сообщении.
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