https://ria.ru/20230810/dron-1889196013.html

Дрон-камикадзе уничтожил блиндаж ВСУ на Артемовском направлении

Дрон-камикадзе уничтожил блиндаж ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 10.08.2023

Дрон-камикадзе уничтожил блиндаж ВСУ на Артемовском направлении

ВС РФ при помощи дрона-камикадзе поразили блиндаж Вооруженных сил Украины на артемовском направлении в ДНР, соответствующие кадры есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T06:43

2023-08-10T06:43

2023-08-10T06:43

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

беспилотники

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. ВС РФ при помощи дрона-камикадзе поразили блиндаж Вооруженных сил Украины на артемовском направлении в ДНР, соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости. По словам военнослужащих Южной группировки российских войск, оператор беспилотного аппарата определил плохо замаскированный блиндаж украинских военных в лесополосе, после чего его координаты были оперативно переданы оператору дрона-камикадзе. Барражирующий боеприпас точно поразил блиндаж, о чем говорит специфическое возгорание. По сообщениям Минобороны России, российские войска за сутки на нескольких направлениях отразили 16 атак противника, Вооруженные силы Украины потеряли около 800 военных и несколько десятков единиц техники.

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, беспилотники