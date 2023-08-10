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Дрон-камикадзе уничтожил блиндаж ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/dron-1889196013.html
Дрон-камикадзе уничтожил блиндаж ВСУ на Артемовском направлении
Дрон-камикадзе уничтожил блиндаж ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 10.08.2023
Дрон-камикадзе уничтожил блиндаж ВСУ на Артемовском направлении
ВС РФ при помощи дрона-камикадзе поразили блиндаж Вооруженных сил Украины на артемовском направлении в ДНР, соответствующие кадры есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T06:43
2023-08-10T06:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
беспилотники
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. ВС РФ при помощи дрона-камикадзе поразили блиндаж Вооруженных сил Украины на артемовском направлении в ДНР, соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости. По словам военнослужащих Южной группировки российских войск, оператор беспилотного аппарата определил плохо замаскированный блиндаж украинских военных в лесополосе, после чего его координаты были оперативно переданы оператору дрона-камикадзе. Барражирующий боеприпас точно поразил блиндаж, о чем говорит специфическое возгорание. По сообщениям Минобороны России, российские войска за сутки на нескольких направлениях отразили 16 атак противника, Вооруженные силы Украины потеряли около 800 военных и несколько десятков единиц техники.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Беспилотники
Дрон-камикадзе уничтожил блиндаж ВСУ на Артемовском направлении

Российский дрон-камикадзе уничтожил блиндаж ВСУ на Артемовском направлении

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон-камикадзе "Куб"
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон-камикадзе Куб - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон-камикадзе "Куб". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. ВС РФ при помощи дрона-камикадзе поразили блиндаж Вооруженных сил Украины на артемовском направлении в ДНР, соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости.
По словам военнослужащих Южной группировки российских войск, оператор беспилотного аппарата определил плохо замаскированный блиндаж украинских военных в лесополосе, после чего его координаты были оперативно переданы оператору дрона-камикадзе. Барражирующий боеприпас точно поразил блиндаж, о чем говорит специфическое возгорание.
По сообщениям Минобороны России, российские войска за сутки на нескольких направлениях отразили 16 атак противника, Вооруженные силы Украины потеряли около 800 военных и несколько десятков единиц техники.
Уничтожение бронеавтомобиля ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области
05:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьБеспилотники
 
 
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