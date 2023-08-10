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Киев предоставил Пентагону доклад о применении кассетных бомб, пишут СМИ
Киев предоставил Пентагону доклад о применении кассетных бомб, пишут СМИ - РИА Новости, 10.08.2023
Киев предоставил Пентагону доклад о применении кассетных бомб, пишут СМИ
Украина предоставила Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов, поставленных Киеву США, передает CNN со ссылкой на украинского чиновника. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T03:29
2023-08-10T03:29
2023-08-10T09:19
специальная военная операция на украине
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министерство обороны сша
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алексей резников
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украина предоставила Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов, поставленных Киеву США, передает CNN со ссылкой на украинского чиновника. "Информация, переданная министерству обороны, включает как количество выпущенных снарядов, так и количество уничтоженных российских целей", — говорится в сообщении телеканала.Собеседник отказался называть точные цифры, подчеркивается в материале.В июле министр обороны Украины Алексей Резников заявлял CNN, что 24 или 25 июля может представить Пентагону первый отчет по использованию кассетных боеприпасов украинскими войсками.Киев получил кассетные боеприпасы от Вашингтона рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230809/prestuplenie-1889039463.html
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украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, алексей резников, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Министерство обороны США, НАТО, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, В мире
Киев предоставил Пентагону доклад о применении кассетных бомб, пишут СМИ
Украина отчиталась перед США о кассетных боеприпасах