https://ria.ru/20230810/devushka-1889202722.html
На Урале нашли в лесу тело 16-летней девушки
На Урале нашли в лесу тело 16-летней девушки - РИА Новости, 10.08.2023
На Урале нашли в лесу тело 16-летней девушки
В городе Каменск-Уральский (Свердловская область) нашли в лесу тело 16-летней девушки, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T08:32
2023-08-10T08:32
2023-08-10T10:22
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. В городе Каменск-Уральский (Свердловская область) нашли в лесу тело 16-летней девушки, сообщило региональное управление Следственного комитета. "Проведен осмотр места происшествия, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти", — говорится в релизе.По словам начальника пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, об исчезновении девушки стало известно накануне вечером."Тело пропавшей без вести впоследствии обнаружили сотрудники полиции, когда прочесывали лесополосу в черте города. Все обстоятельства трагедии выясняются", — сказал Горелых.По информации местного портала E1.ru, накануне поздно вечером школьница приехала на электричке из Екатеринбурга и от станции отправилась домой пешком, так как общественный транспорт уже не ходил. Ее тело нашли в трех километрах от железнодорожного вокзала.
https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888569861.html
каменск-уральский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каменск-уральский, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале нашли в лесу тело 16-летней девушки
Тело пропавшей в среду 16-летней девушки нашли в лесу в свердловском Каменске-Уральском