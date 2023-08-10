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На Урале нашли в лесу тело 16-летней девушки - РИА Новости, 10.08.2023
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08:32 10.08.2023 (обновлено: 10:22 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/devushka-1889202722.html
На Урале нашли в лесу тело 16-летней девушки
На Урале нашли в лесу тело 16-летней девушки - РИА Новости, 10.08.2023
На Урале нашли в лесу тело 16-летней девушки
В городе Каменск-Уральский (Свердловская область) нашли в лесу тело 16-летней девушки, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T08:32
2023-08-10T10:22
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. В городе Каменск-Уральский (Свердловская область) нашли в лесу тело 16-летней девушки, сообщило региональное управление Следственного комитета. &quot;Проведен осмотр места происшествия, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти&quot;, — говорится в релизе.По словам начальника пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, об исчезновении девушки стало известно накануне вечером.&quot;Тело пропавшей без вести впоследствии обнаружили сотрудники полиции, когда прочесывали лесополосу в черте города. Все обстоятельства трагедии выясняются&quot;, — сказал Горелых.По информации местного портала E1.ru, накануне поздно вечером школьница приехала на электричке из Екатеринбурга и от станции отправилась домой пешком, так как общественный транспорт уже не ходил. Ее тело нашли в трех километрах от железнодорожного вокзала.
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каменск-уральский
свердловская область
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происшествия, каменск-уральский, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале нашли в лесу тело 16-летней девушки

Тело пропавшей в среду 16-летней девушки нашли в лесу в свердловском Каменске-Уральском

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. В городе Каменск-Уральский (Свердловская область) нашли в лесу тело 16-летней девушки, сообщило региональное управление Следственного комитета.
«

"Проведен осмотр места происшествия, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти", — говорится в релизе.

По словам начальника пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, об исчезновении девушки стало известно накануне вечером.
«

"Тело пропавшей без вести впоследствии обнаружили сотрудники полиции, когда прочесывали лесополосу в черте города. Все обстоятельства трагедии выясняются", — сказал Горелых.

По информации местного портала E1.ru, накануне поздно вечером школьница приехала на электричке из Екатеринбурга и от станции отправилась домой пешком, так как общественный транспорт уже не ходил. Ее тело нашли в трех километрах от железнодорожного вокзала.
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ПроисшествияКаменск-УральскийСвердловская областьВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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