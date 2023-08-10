https://ria.ru/20230810/deti-1889275557.html

Детей погибших участников СВО предложили зачислять в школы без очереди

Детей погибших участников СВО предложили зачислять в школы без очереди - РИА Новости, 10.08.2023

Детей погибших участников СВО предложили зачислять в школы без очереди

Министерство просвещения России предложило зачислять в школы детей погибших участников специальной военной операции, в том числе сотрудников Росгвардии, без... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:54

2023-08-10T13:54

2023-08-10T16:16

общество

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

год педагога и наставника

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Министерство просвещения России предложило зачислять в школы детей погибших участников специальной военной операции, в том числе сотрудников Росгвардии, без очереди, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Так, в соответствии с Федеральным законом предоставляются во внеочередном порядке места в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях по месту жительства их семей детям военнослужащих и детям граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, погибших (умерших) при выполнении задач в специальной военной операции, ...детям сотрудника национальной гвардии Российской Федерации, погибшего (умершего) при выполнении задач в специальной военной операции", - говорится в пояснительной записке к проекту. Получить право на зачисление в школу вне очереди можно будет и в том случае, если участник СВО погиб в следствие увечья или заболевания, полученного в зоне спецоперации, а также такое право смогут получить усыновленные или находящиеся под опекой или попечительством дети. В случае принятия приказа, он будет действовать до 1 марта 2026 года. Ранее Минобрнауки России расширило перечень граждан, которые имеют право поступать в вузы на льготных основаниях, включив в него детей участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20230414/zakony-1865481186.html

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общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство просвещения россии (минпросвещения россии)