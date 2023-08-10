https://ria.ru/20230810/deti-1889275557.html
Детей погибших участников СВО предложили зачислять в школы без очереди
Детей погибших участников СВО предложили зачислять в школы без очереди - РИА Новости, 10.08.2023
Детей погибших участников СВО предложили зачислять в школы без очереди
Министерство просвещения России предложило зачислять в школы детей погибших участников специальной военной операции, в том числе сотрудников Росгвардии, без... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:54
2023-08-10T13:54
2023-08-10T16:16
общество
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
год педагога и наставника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150110/90/1501109038_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_7f9b75f7ff86d9735eb022532c7dba8e.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Министерство просвещения России предложило зачислять в школы детей погибших участников специальной военной операции, в том числе сотрудников Росгвардии, без очереди, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Так, в соответствии с Федеральным законом предоставляются во внеочередном порядке места в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях по месту жительства их семей детям военнослужащих и детям граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, погибших (умерших) при выполнении задач в специальной военной операции, ...детям сотрудника национальной гвардии Российской Федерации, погибшего (умершего) при выполнении задач в специальной военной операции", - говорится в пояснительной записке к проекту. Получить право на зачисление в школу вне очереди можно будет и в том случае, если участник СВО погиб в следствие увечья или заболевания, полученного в зоне спецоперации, а также такое право смогут получить усыновленные или находящиеся под опекой или попечительством дети. В случае принятия приказа, он будет действовать до 1 марта 2026 года. Ранее Минобрнауки России расширило перечень граждан, которые имеют право поступать в вузы на льготных основаниях, включив в него детей участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20230414/zakony-1865481186.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150110/90/1501109038_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_205740c17a5b1903a7076bd7f4c5a4af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Год педагога и наставника
Детей погибших участников СВО предложили зачислять в школы без очереди
Минпросвещения предложило зачислять в школы детей погибших в СВО без очереди