Рейтинг@Mail.ru
В Сети появились первые фото Лады Дэнс, выжившей в страшном ДТП - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:33 10.08.2023 (обновлено: 12:45 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/dens-1889244441.html
В Сети появились первые фото Лады Дэнс, выжившей в страшном ДТП
В Сети появились первые фото Лады Дэнс, выжившей в страшном ДТП - РИА Новости, 10.08.2023
В Сети появились первые фото Лады Дэнс, выжившей в страшном ДТП
В Сеть просочились снимки попавшей в страшное ДТП певицы Лады Дэнс из больницы, на одном из которых врачи проводят процедуры с лицом знаменитости. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:33
2023-08-10T12:45
шоубиз
лада дэнс
сергей пудовкин
новости шоу-бизнеса
домодедово (аэропорт)
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888689119_0:0:2800:1574_1920x0_80_0_0_52a640d86c484ab8b819ee47563f4efa.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Сеть просочились снимки попавшей в страшное ДТП певицы Лады Дэнс из больницы, на одном из которых врачи проводят процедуры с лицом знаменитости. В разговоре с РИА Новости директор поп-звезды Сергей Пудовкин подтвердил, что на кадрах действительно Лада Дэнс. А вот кто сделал снимки, неизвестно. &quot;Я увидел фото вчера в интернете. Видимо, их сделал кто-то из-за людей, которые имеют доступ в лечебное учреждение. Надеюсь, в ближайшие дни Лада самостоятельно сделает видеообращение по состоянию здоровья и даст комментарий&quot;, – прокомментировал он.По его словам, тяжелых осложнений удалось избежать. Певица уже общается с родными и близкими. Однако из-за травм сильно пострадало лицо поп-звезды. "Сейчас решают вопросы по косметическим проблемам на лице, проводятся все необходимые процедуры", – рассказал Пудовкин. В эту субботу, возвращаясь из аэропорта Домодедово на такси, Лада Дэнс и ее близкая подруга, хореограф Елена попали в серьезное ДТП в Подмосковном Подольске.В момент аварии обе находились на заднем сидении. Певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, в больницу ее транспортировал вертолет МЧС.После госпитализации врачи исключили подозрение на перелом позвоночника, однако не все обследования еще завершены. Ближайшую неделю Лада Дэнс проведет в больнице.
https://ria.ru/20230807/perenos-1888703754.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888689119_0:204:1845:1588_1920x0_80_0_0_0ca997bcce0c6beb036fdf7002fc5823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лада дэнс, сергей пудовкин, новости шоу-бизнеса, домодедово (аэропорт), знаменитости
Шоубиз, Лада Дэнс, Сергей Пудовкин, Новости шоу-бизнеса, Домодедово (аэропорт), Знаменитости
В Сети появились первые фото Лады Дэнс, выжившей в страшном ДТП

В Сети появились первые снимки попавшей в страшную аварию певицы Лады Дэнс из больницы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лада Дэнс
Певица Лада Дэнс - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Сеть просочились снимки попавшей в страшное ДТП певицы Лады Дэнс из больницы, на одном из которых врачи проводят процедуры с лицом знаменитости.
© Фото : пресс-служба исполнительницыПевица Лада Дэнс, попавшая 5 августа в ДТП в Подмосковье, проходит восстановительные процедуры в больнице
Певица Лада Дэнс, попавшая 5 августа в ДТП в Подмосковье, проходит восстановительные процедуры в больнице - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : пресс-служба исполнительницы
Певица Лада Дэнс, попавшая 5 августа в ДТП в Подмосковье, проходит восстановительные процедуры в больнице
В разговоре с РИА Новости директор поп-звезды Сергей Пудовкин подтвердил, что на кадрах действительно Лада Дэнс. А вот кто сделал снимки, неизвестно.
«

"Я увидел фото вчера в интернете. Видимо, их сделал кто-то из-за людей, которые имеют доступ в лечебное учреждение. Надеюсь, в ближайшие дни Лада самостоятельно сделает видеообращение по состоянию здоровья и даст комментарий", – прокомментировал он.

По его словам, тяжелых осложнений удалось избежать. Певица уже общается с родными и близкими. Однако из-за травм сильно пострадало лицо поп-звезды.
«
"Сейчас решают вопросы по косметическим проблемам на лице, проводятся все необходимые процедуры", – рассказал Пудовкин.
В эту субботу, возвращаясь из аэропорта Домодедово на такси, Лада Дэнс и ее близкая подруга, хореограф Елена попали в серьезное ДТП в Подмосковном Подольске.
В момент аварии обе находились на заднем сидении. Певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, в больницу ее транспортировал вертолет МЧС.
После госпитализации врачи исключили подозрение на перелом позвоночника, однако не все обследования еще завершены. Ближайшую неделю Лада Дэнс проведет в больнице.
Певица Лада Дэнс - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В Ростове-на-Дону отменили шоу Лады Дэнс из-за тяжелого состояния певицы
7 августа, 18:03
 
ШоубизЛада ДэнсСергей ПудовкинНовости шоу-бизнесаДомодедово (аэропорт)Знаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала