В Сети появились первые фото Лады Дэнс, выжившей в страшном ДТП
В Сети появились первые снимки попавшей в страшную аварию певицы Лады Дэнс из больницы
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Сеть просочились снимки попавшей в страшное ДТП певицы Лады Дэнс из больницы, на одном из которых врачи проводят процедуры с лицом знаменитости.
© Фото : пресс-служба исполнительницыПевица Лада Дэнс, попавшая 5 августа в ДТП в Подмосковье, проходит восстановительные процедуры в больнице
© Фото : пресс-служба исполнительницы
Певица Лада Дэнс, попавшая 5 августа в ДТП в Подмосковье, проходит восстановительные процедуры в больнице
В разговоре с РИА Новости директор поп-звезды Сергей Пудовкин подтвердил, что на кадрах действительно Лада Дэнс. А вот кто сделал снимки, неизвестно.
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"Я увидел фото вчера в интернете. Видимо, их сделал кто-то из-за людей, которые имеют доступ в лечебное учреждение. Надеюсь, в ближайшие дни Лада самостоятельно сделает видеообращение по состоянию здоровья и даст комментарий", – прокомментировал он.
По его словам, тяжелых осложнений удалось избежать. Певица уже общается с родными и близкими. Однако из-за травм сильно пострадало лицо поп-звезды.
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"Сейчас решают вопросы по косметическим проблемам на лице, проводятся все необходимые процедуры", – рассказал Пудовкин.
В эту субботу, возвращаясь из аэропорта Домодедово на такси, Лада Дэнс и ее близкая подруга, хореограф Елена попали в серьезное ДТП в Подмосковном Подольске.
В момент аварии обе находились на заднем сидении. Певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, в больницу ее транспортировал вертолет МЧС.
После госпитализации врачи исключили подозрение на перелом позвоночника, однако не все обследования еще завершены. Ближайшую неделю Лада Дэнс проведет в больнице.