https://ria.ru/20230810/dens-1889244441.html

В Сети появились первые фото Лады Дэнс, выжившей в страшном ДТП

В Сети появились первые фото Лады Дэнс, выжившей в страшном ДТП - РИА Новости, 10.08.2023

В Сети появились первые фото Лады Дэнс, выжившей в страшном ДТП

В Сеть просочились снимки попавшей в страшное ДТП певицы Лады Дэнс из больницы, на одном из которых врачи проводят процедуры с лицом знаменитости. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:33

2023-08-10T12:33

2023-08-10T12:45

шоубиз

лада дэнс

сергей пудовкин

новости шоу-бизнеса

домодедово (аэропорт)

знаменитости

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Сеть просочились снимки попавшей в страшное ДТП певицы Лады Дэнс из больницы, на одном из которых врачи проводят процедуры с лицом знаменитости. В разговоре с РИА Новости директор поп-звезды Сергей Пудовкин подтвердил, что на кадрах действительно Лада Дэнс. А вот кто сделал снимки, неизвестно. "Я увидел фото вчера в интернете. Видимо, их сделал кто-то из-за людей, которые имеют доступ в лечебное учреждение. Надеюсь, в ближайшие дни Лада самостоятельно сделает видеообращение по состоянию здоровья и даст комментарий", – прокомментировал он.По его словам, тяжелых осложнений удалось избежать. Певица уже общается с родными и близкими. Однако из-за травм сильно пострадало лицо поп-звезды. "Сейчас решают вопросы по косметическим проблемам на лице, проводятся все необходимые процедуры", – рассказал Пудовкин. В эту субботу, возвращаясь из аэропорта Домодедово на такси, Лада Дэнс и ее близкая подруга, хореограф Елена попали в серьезное ДТП в Подмосковном Подольске.В момент аварии обе находились на заднем сидении. Певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, в больницу ее транспортировал вертолет МЧС.После госпитализации врачи исключили подозрение на перелом позвоночника, однако не все обследования еще завершены. Ближайшую неделю Лада Дэнс проведет в больнице.

https://ria.ru/20230807/perenos-1888703754.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

лада дэнс, сергей пудовкин, новости шоу-бизнеса, домодедово (аэропорт), знаменитости