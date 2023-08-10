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В ЕС подтвердили, что призывали надавить на Россию по зерновой сделке - РИА Новости, 10.08.2023
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15:01 10.08.2023 (обновлено: 15:02 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/davlenie-1889295263.html
В ЕС подтвердили, что призывали надавить на Россию по зерновой сделке
В ЕС подтвердили, что призывали надавить на Россию по зерновой сделке - РИА Новости, 10.08.2023
В ЕС подтвердили, что призывали надавить на Россию по зерновой сделке
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подтвердил факт отправки некоторым странам письма с призывом оказать давление на Россию,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:01
2023-08-10T15:02
турция
украина
евросоюз
оон
еврокомиссия
зерновая сделка
россия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подтвердил факт отправки некоторым странам письма с призывом оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к зерновой сделке. "Мы ждем, что партнеры примут к сведению объяснения из этого письма и будут действовать в направлении по оказанию давления на Россию", - сказал он в ходе брифинга Еврокомиссии, не уточняя, о каких странах идет речь. Трансляция велась на сайте ЕК. По его словам, письмо не требовало ответа к определенному времени и было отправлено в рамках усилий ЕС "регулировать международную деятельность и оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к этой очень важной инициативе". Стано отметил, что "никаких конкретных ответов" после отправки письма они еще не получили. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что Евросоюз призвал страны G20 оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к зерновой сделке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка". Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20230804/sdelka-1888241154.html
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турция, украина, евросоюз, оон, еврокомиссия, зерновая сделка, россия, в мире
Турция, Украина, Евросоюз, ООН, Еврокомиссия, Зерновая сделка, Россия, В мире
В ЕС подтвердили, что призывали надавить на Россию по зерновой сделке

В ЕС подтвердили, что призывали страны G20 надавить на Россию по зерновой сделке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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БРЮССЕЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подтвердил факт отправки некоторым странам письма с призывом оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к зерновой сделке.
«
"Мы ждем, что партнеры примут к сведению объяснения из этого письма и будут действовать в направлении по оказанию давления на Россию", - сказал он в ходе брифинга Еврокомиссии, не уточняя, о каких странах идет речь. Трансляция велась на сайте ЕК.
По его словам, письмо не требовало ответа к определенному времени и было отправлено в рамках усилий ЕС "регулировать международную деятельность и оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к этой очень важной инициативе".
Стано отметил, что "никаких конкретных ответов" после отправки письма они еще не получили.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что Евросоюз призвал страны G20 оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к зерновой сделке.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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