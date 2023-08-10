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Органы власти Дагестана передали девять машин бойцам спецоперации - РИА Новости, 10.08.2023
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15:07 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/dagestan-1889298862.html
Органы власти Дагестана передали девять машин бойцам спецоперации
Органы власти Дагестана передали девять машин бойцам спецоперации - РИА Новости, 10.08.2023
Органы власти Дагестана передали девять машин бойцам спецоперации
Органы власти в Дагестане передали находящиеся у них на балансе автомобили для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:07
2023-08-10T15:07
надежные люди
республика дагестан
общество
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МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Органы власти в Дагестане передали находящиеся у них на балансе автомобили для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе отделения Народного фронта в республике. "Дали старт совместному проекту Народного фронта и органов власти по передаче техники, находящейся на балансе государственных корпораций и органов власти. Провели техосмотр машин для последующей отправки в зону СВО. Машины передают управление Роскомнадзора, главное бюро медико-социальной экспертизы и управление Росреестра", – говорится в сообщении. В пресс-службе Народного фронте уточнили РИА Новости, что речь идет о девяти автомобилях. "Весь этот транспорт будет отправляться прямо на передовую нашим ребятам. Транспортные средства остаются одной из главных потребностей на фронте практически для всех видов войск", – отметили в региональном отделении всероссийского движения.
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республика дагестан, общество
Надежные люди, Республика Дагестан, Общество
Органы власти Дагестана передали девять машин бойцам спецоперации

Управления РКН и Росреестра Дагестана передали бойцам СВО девять автомобилей

© Фото : Народный фронт в ДагестанеОрганы власти в Дагестане передали девять машин бойцам спецоперации
Органы власти в Дагестане передали девять машин бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Народный фронт в Дагестане
Органы власти в Дагестане передали девять машин бойцам спецоперации
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Органы власти в Дагестане передали находящиеся у них на балансе автомобили для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе отделения Народного фронта в республике.
"Дали старт совместному проекту Народного фронта и органов власти по передаче техники, находящейся на балансе государственных корпораций и органов власти. Провели техосмотр машин для последующей отправки в зону СВО. Машины передают управление Роскомнадзора, главное бюро медико-социальной экспертизы и управление Росреестра", – говорится в сообщении.
В пресс-службе Народного фронте уточнили РИА Новости, что речь идет о девяти автомобилях.
"Весь этот транспорт будет отправляться прямо на передовую нашим ребятам. Транспортные средства остаются одной из главных потребностей на фронте практически для всех видов войск", – отметили в региональном отделении всероссийского движения.
© Фото : Народный фронт в ДагестанеОрганы власти в Дагестане передали девять машин бойцам спецоперации
Органы власти в Дагестане передали девять машин бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Народный фронт в Дагестане
Органы власти в Дагестане передали девять машин бойцам спецоперации
 
Надежные людиРеспублика ДагестанОбщество
 
 
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