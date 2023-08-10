https://ria.ru/20230810/dagestan-1889298862.html
Органы власти Дагестана передали девять машин бойцам спецоперации
Органы власти Дагестана передали девять машин бойцам спецоперации - РИА Новости, 10.08.2023
Органы власти Дагестана передали девять машин бойцам спецоперации
Органы власти в Дагестане передали находящиеся у них на балансе автомобили для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:07
2023-08-10T15:07
2023-08-10T15:07
надежные люди
республика дагестан
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889294096_0:169:1024:745_1920x0_80_0_0_09f6b11b6818626536a8bde4c339e84b.jpg
МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Органы власти в Дагестане передали находящиеся у них на балансе автомобили для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе отделения Народного фронта в республике. "Дали старт совместному проекту Народного фронта и органов власти по передаче техники, находящейся на балансе государственных корпораций и органов власти. Провели техосмотр машин для последующей отправки в зону СВО. Машины передают управление Роскомнадзора, главное бюро медико-социальной экспертизы и управление Росреестра", – говорится в сообщении. В пресс-службе Народного фронте уточнили РИА Новости, что речь идет о девяти автомобилях. "Весь этот транспорт будет отправляться прямо на передовую нашим ребятам. Транспортные средства остаются одной из главных потребностей на фронте практически для всех видов войск", – отметили в региональном отделении всероссийского движения.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889294096_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2ea6b1a5977613d0dcf26a02f09c7a66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, общество
Надежные люди, Республика Дагестан, Общество
Органы власти Дагестана передали девять машин бойцам спецоперации
Управления РКН и Росреестра Дагестана передали бойцам СВО девять автомобилей
МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Органы власти в Дагестане передали находящиеся у них на балансе автомобили для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе отделения Народного фронта в республике.
"Дали старт совместному проекту Народного фронта и органов власти по передаче техники, находящейся на балансе государственных корпораций и органов власти. Провели техосмотр машин для последующей отправки в зону СВО. Машины передают управление Роскомнадзора, главное бюро медико-социальной экспертизы и управление Росреестра", – говорится в сообщении.
В пресс-службе Народного фронте уточнили РИА Новости, что речь идет о девяти автомобилях.
"Весь этот транспорт будет отправляться прямо на передовую нашим ребятам. Транспортные средства остаются одной из главных потребностей на фронте практически для всех видов войск", – отметили в региональном отделении всероссийского движения.