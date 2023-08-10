https://ria.ru/20230810/dagestan-1889298862.html

Органы власти Дагестана передали девять машин бойцам спецоперации

Органы власти Дагестана передали девять машин бойцам спецоперации - РИА Новости, 10.08.2023

Органы власти Дагестана передали девять машин бойцам спецоперации

Органы власти в Дагестане передали находящиеся у них на балансе автомобили для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:07

2023-08-10T15:07

2023-08-10T15:07

надежные люди

республика дагестан

общество

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МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Органы власти в Дагестане передали находящиеся у них на балансе автомобили для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе отделения Народного фронта в республике. "Дали старт совместному проекту Народного фронта и органов власти по передаче техники, находящейся на балансе государственных корпораций и органов власти. Провели техосмотр машин для последующей отправки в зону СВО. Машины передают управление Роскомнадзора, главное бюро медико-социальной экспертизы и управление Росреестра", – говорится в сообщении. В пресс-службе Народного фронте уточнили РИА Новости, что речь идет о девяти автомобилях. "Весь этот транспорт будет отправляться прямо на передовую нашим ребятам. Транспортные средства остаются одной из главных потребностей на фронте практически для всех видов войск", – отметили в региональном отделении всероссийского движения.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика дагестан, общество