https://ria.ru/20230810/cnn-1889328880.html

Представитель сил обороны Украины рекомендовала ВСУ бойкотировать CNN

Представитель сил обороны Украины рекомендовала ВСУ бойкотировать CNN - РИА Новости, 10.08.2023

Представитель сил обороны Украины рекомендовала ВСУ бойкотировать CNN

Представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло рекомендовала солдатам ВСУ не сотрудничать с телеканалом CNN из-за того, что он... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:45

2023-08-10T16:45

2023-08-10T16:45

специальная военная операция на украине

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украина

сша

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло рекомендовала солдатам ВСУ не сотрудничать с телеканалом CNN из-за того, что он якобы подверг опасности военных и использовал изображения погибших "для рейтингов". По словам Эштон-Чирилло, телеканал в ходе одного из эфиров назвал воюющих на стороне Украины иностранцев западными наемниками. CNN, отмечает она, также продемонстрировал гниющие трупы украинских солдат. "Я должна рекомендовать, чтобы никто из Вооруженных сил Украины не работал в каком-либо качестве с CNN до тех пор, пока мы не получим извинения", - добавила она в видео, размещенном в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter). Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (при рождении – Майкл Джон Эштон-Чирилло) стала одним из официальных представителей сил обороны Украины. По данным издания, она ведет англоязычный проект, нацеленный на аудиторию США и Европы, цель которого - "противодействие российской пропаганде".

https://ria.ru/20230808/kontrnastuplenie-1888874934.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр