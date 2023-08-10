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Представитель сил обороны Украины рекомендовала ВСУ бойкотировать CNN - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/cnn-1889328880.html
Представитель сил обороны Украины рекомендовала ВСУ бойкотировать CNN
Представитель сил обороны Украины рекомендовала ВСУ бойкотировать CNN - РИА Новости, 10.08.2023
Представитель сил обороны Украины рекомендовала ВСУ бойкотировать CNN
Представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло рекомендовала солдатам ВСУ не сотрудничать с телеканалом CNN из-за того, что он... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:45
2023-08-10T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло рекомендовала солдатам ВСУ не сотрудничать с телеканалом CNN из-за того, что он якобы подверг опасности военных и использовал изображения погибших "для рейтингов". По словам Эштон-Чирилло, телеканал в ходе одного из эфиров назвал воюющих на стороне Украины иностранцев западными наемниками. CNN, отмечает она, также продемонстрировал гниющие трупы украинских солдат. "Я должна рекомендовать, чтобы никто из Вооруженных сил Украины не работал в каком-либо качестве с CNN до тех пор, пока мы не получим извинения", - добавила она в видео, размещенном в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter). Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (при рождении – Майкл Джон Эштон-Чирилло) стала одним из официальных представителей сил обороны Украины. По данным издания, она ведет англоязычный проект, нацеленный на аудиторию США и Европы, цель которого - "противодействие российской пропаганде".
https://ria.ru/20230808/kontrnastuplenie-1888874934.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Представитель сил обороны Украины рекомендовала ВСУ бойкотировать CNN

Сара Эштон-Чирилло призвала украинских военных не сотрудничать с CNN

© TDF MediaСара Эштон-Чирилло
Сара Эштон-Чирилло
© TDF Media
Сара Эштон-Чирилло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло рекомендовала солдатам ВСУ не сотрудничать с телеканалом CNN из-за того, что он якобы подверг опасности военных и использовал изображения погибших "для рейтингов".
По словам Эштон-Чирилло, телеканал в ходе одного из эфиров назвал воюющих на стороне Украины иностранцев западными наемниками. CNN, отмечает она, также продемонстрировал гниющие трупы украинских солдат.
"Я должна рекомендовать, чтобы никто из Вооруженных сил Украины не работал в каком-либо качестве с CNN до тех пор, пока мы не получим извинения", - добавила она в видео, размещенном в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (при рождении – Майкл Джон Эштон-Чирилло) стала одним из официальных представителей сил обороны Украины. По данным издания, она ведет англоязычный проект, нацеленный на аудиторию США и Европы, цель которого - "противодействие российской пропаганде".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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