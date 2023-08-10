https://ria.ru/20230810/chelyabinsk-1889285657.html

Челябинск получит 1,7 миллиарда рублей на модернизацию ЖКХ

Челябинск получит 1,7 миллиарда рублей на модернизацию ЖКХ - РИА Новости, 10.08.2023

Челябинск получит 1,7 миллиарда рублей на модернизацию ЖКХ

Челябинск получит 1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета на модернизацию системы ЖКХ, так, основная часть средств будет направлена на реконструкцию... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:33

2023-08-10T14:33

2023-08-10T14:33

челябинская область

жкх

челябинск

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг - РИА Новости. Челябинск получит 1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета на модернизацию системы ЖКХ, так, основная часть средств будет направлена на реконструкцию очистных сооружений канализации города, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. Ранее глава региона Алексей Текслер пояснял, что строительство и ремонт коммунальных сетей - это огромная работа, которая ведется в области, в том числе в рамках нацпроектов. "Президент… объявил о запуске большой программы по строительству и ремонту систем ЖКХ. Она имеет огромное значение для нашего региона и позволит решить целый комплекс давних вопросов по многим муниципалитетам. В рамках программы по нашей области на два года запланированы работы на 162 объектах в 31 муниципалитете. Со времен Советского Союза у нас не было таких масштабных программ в сфере ЖКХ", - уточнял Текслер. Так, отмечал губернатор, будет завершено строительство станции обеззараживания воды на Шершневском водохранилище - проекта стоимостью более 1 миллиарда рублей, начнется строительство станции водоочистки в Аргаяшском районе и реконструкция – в Октябрьском районе, модернизированы объекты водоснабжения в Верхнеуральске и Карабаше. "Челябинск получит 1,7 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию ЖКХ. Заявка от региона на 1,72 миллиарда рублей была одобрена на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Марата Хуснуллина. Целевые федеральные средства направят на реализацию в Челябинске очередных этапов ключевых инфраструктурных строек, инициированных губернатором Алексеем Текслером", - говорится в сообщении. Так, 694,9 миллиона рублей будут направлены на модернизацию очистных сооружений водозабора Челябинска, проект будет реализован проект в 2024 году, уточняется в сообщении. Это позволит существенно повысить качество и надежность питьевого водоснабжения жителей Челябинска, Коркино, Копейска, Еманжелинска, добавляется в сообщении. Кроме того, более 1 миллиарда рублей будет направлено на реализацию третьего этапа реконструкции очистных сооружений канализации Челябинска, где в 2024 году будет построена станция УФ-обеззараживания с использованием ультрафиолетовых ламп, поясняет пресс-служба. Как отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, одобрен еще один набор заявок на специальные казначейские кредиты - еще больше важных инфраструктурных проектов будут реализованы в стране. "На этот раз по итогам конкурса отобраны заявки 32 регионов. В основном средства пойдут на модернизацию ЖКХ: систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В общей сложности 61 проект, который, без сомнения, благоприятно повлияет на жизнь граждан и развитие регионов", - написал он в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы администрации Челябинска, новая станция ультрафиолетового обеззараживания воды возводится в Челябинске в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", в июле на станции проводилась установка оборудования на магистральных водоводах. "…. В целом вода (при установке оборудования) безопасна, ее можно использовать в бытовых целях. Если изменений цветности нет, то можно ее без опаски пить и готовить на ней еду. Пробы на цветность наша лаборатория берет каждый час, а каждые четыре часа производится полный анализ воды", - цитирует пресс-служба слова генерального директора МУП "ПОВВ" Сергея Хабирова. Пресс-служба отмечает, что с вводом в эксплуатацию станции качество воды улучшится - она станет более безопасной, также это позволит значительно уменьшить содержание хлора в воде.

https://realty.ria.ru/20230124/vozdukh-1846976514.html

https://ria.ru/20221117/ekologiya-1832309180.html

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челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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