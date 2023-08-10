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В России завершают создание плавающего БТР для морской пехоты

В России завершают создание плавающего БТР для морской пехоты - РИА Новости, 10.08.2023

В России завершают создание плавающего БТР для морской пехоты

"Курганмашзавод" завершает разработку плавающего бронетранспортера БТ-3Ф для морской пехоты и сухопутных войск, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T03:07

2023-08-10T03:07

2023-08-10T03:12

безопасность

технологии

россия

высокоточные комплексы

ростех

бмп-3

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Курганмашзавод" завершает разработку плавающего бронетранспортера БТ-3Ф для морской пехоты и сухопутных войск, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы"."Курганмашзавод" совместно с АО "СКБМ" заканчивает инициативные опытно-конструкторские работы по созданию бронетранспортера БТ-3Ф", — сказали в холдинге.Ранее разработчики изготовили опытный образец БТ-3Ф. Его предварительные испытания завершились в конце прошлого года, уточнили в компании.Там добавили, что БТ-3Ф создан на базе боевой машины пехоты БМП-3. По информации пресс-службы, он предназначен для транспортировки морской пехоты и сухопутных войск. В частности, бронетранспортер должен обеспечивать огневую поддержку спешившегося десанта в условиях боевого применения в разных климатических зонах. БТ-3Ф способен плавать, в том числе в морских условиях при волнении до 3-х баллов. Машина может транспортироваться автомобильным, воздушным (на самолетах типа Ил-76, Ан-124, на внешней подвеске вертолета Ми-26), морским и железнодорожным транспортом.

https://ria.ru/20230808/manul-1888759325.html

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безопасность, технологии, россия, высокоточные комплексы, ростех, бмп-3