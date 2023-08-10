https://ria.ru/20230810/britaniya-1889378764.html

В канцелярии Сунака Великобританию по ошибке назвали страной ЕС

В канцелярии Сунака Великобританию по ошибке назвали страной ЕС - РИА Новости, 10.08.2023

В канцелярии Сунака Великобританию по ошибке назвали страной ЕС

Офис британского премьер-министра Риши Сунака в своем посте в соцсетях по ошибке причислил Великобританию к странам Евросоюза спустя несколько лет после Brexit, РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T20:23

2023-08-10T20:23

2023-08-10T20:23

великобритания

риши сунак

евросоюз

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Офис британского премьер-министра Риши Сунака в своем посте в соцсетях по ошибке причислил Великобританию к странам Евросоюза спустя несколько лет после Brexit, сообщила газета Express. "Даунинг-стрит пришлось удалить твит и вновь опубликовать его после высказывания, которое предполагало, что Великобритания все еще является частью ЕС", - говорится в сообщении издания. На официальной страничке Даунинг-стрит в соцсети X (бывшая Twitter) было размещено несколько постов, рассказывающих о действиях правительства для достижения Великобританией мирового лидерства в области искусственного интеллекта, пишет газета. В оригинальном и позднее удаленном твите отмечалось, что в Британии находится в два раза больше компаний, занимающихся развитием искусственного интеллекта, "чем в любой другой стране ЕС". К посту было прикреплено графическое изображение с аналогичной надписью, сообщает Express. Позднее канцелярия Сунака удалила твит с ошибкой и примерно через 45 минут разместила корректную версию заявления, в котором говорилось о преобладании компаний ИИ в Британии по сравнению "с любой страной ЕС", отмечается в статье. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.

https://ria.ru/20230606/ukraina-1876409231.html

https://ria.ru/20230713/bayden-1884058000.html

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великобритания, риши сунак, евросоюз