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США убеждены, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/boepripasy-1889390705.html
США убеждены, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом
США убеждены, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом - РИА Новости, 10.08.2023
США убеждены, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом
США имеют все основания считать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы "надлежащим образом" и в соответствии со своими... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T22:09
2023-08-10T22:09
сша
в мире
украина
патрик райдер
джо байден
пентагон
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. США имеют все основания считать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы "надлежащим образом" и в соответствии со своими обещаниями на данный счет, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. "У нас есть все основания полагать, что они используют эти вооружения на поле боя надлежащим образом и в соответствии со своими обещаниями", - сказал Райдер, комментируя характер применения кассетных боеприпасов украинской стороной. При этом он подчеркнул, что США намерены работать над передачей Киеву всех необходимых вооружений. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
https://ria.ru/20230724/boepripasy-1885929992.html
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сша, в мире, украина, патрик райдер, джо байден, пентагон
США, В мире, Украина, Патрик Райдер, Джо Байден, Пентагон, Специальная военная операция на Украине
США убеждены, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом

Пентагон: Украина применяет полученные кассетные боеприпасы надлежащим образом

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. США имеют все основания считать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы "надлежащим образом" и в соответствии со своими обещаниями на данный счет, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«
"У нас есть все основания полагать, что они используют эти вооружения на поле боя надлежащим образом и в соответствии со своими обещаниями", - сказал Райдер, комментируя характер применения кассетных боеприпасов украинской стороной.
При этом он подчеркнул, что США намерены работать над передачей Киеву всех необходимых вооружений.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В ООН призвали не применять кассетные боеприпасы после гибели военкора
24 июля, 12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреУкраинаПатрик РайдерДжо БайденПентагон
 
 
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