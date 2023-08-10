https://ria.ru/20230810/boepripasy-1889390705.html

США убеждены, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом

США убеждены, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом - РИА Новости, 10.08.2023

США убеждены, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом

США имеют все основания считать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы "надлежащим образом" и в соответствии со своими... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T22:09

2023-08-10T22:09

2023-08-10T22:09

сша

в мире

украина

патрик райдер

джо байден

пентагон

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. США имеют все основания считать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы "надлежащим образом" и в соответствии со своими обещаниями на данный счет, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. "У нас есть все основания полагать, что они используют эти вооружения на поле боя надлежащим образом и в соответствии со своими обещаниями", - сказал Райдер, комментируя характер применения кассетных боеприпасов украинской стороной. При этом он подчеркнул, что США намерены работать над передачей Киеву всех необходимых вооружений. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.

https://ria.ru/20230724/boepripasy-1885929992.html

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сша, в мире, украина, патрик райдер, джо байден, пентагон