США убеждены, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом
Пентагон: Украина применяет полученные кассетные боеприпасы надлежащим образом
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. США имеют все основания считать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы "надлежащим образом" и в соответствии со своими обещаниями на данный счет, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
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"У нас есть все основания полагать, что они используют эти вооружения на поле боя надлежащим образом и в соответствии со своими обещаниями", - сказал Райдер, комментируя характер применения кассетных боеприпасов украинской стороной.
При этом он подчеркнул, что США намерены работать над передачей Киеву всех необходимых вооружений.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.