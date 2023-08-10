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В ДНР пригрозили ВСУ из-за применения кассетных боеприпасов по гражданским - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/boepripasy-1889344749.html
В ДНР пригрозили ВСУ из-за применения кассетных боеприпасов по гражданским
В ДНР пригрозили ВСУ из-за применения кассетных боеприпасов по гражданским - РИА Новости, 10.08.2023
В ДНР пригрозили ВСУ из-за применения кассетных боеприпасов по гражданским
Украинские войска, применяющие недавно переданные Киеву США кассетные боеприпасы против мирного населения, ответят перед военным трибуналом, который должен быть РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:52
2023-08-10T17:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска, применяющие недавно переданные Киеву США кассетные боеприпасы против мирного населения, ответят перед военным трибуналом, который должен быть сформирован после окончания спецоперации, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Что касается кассетных боеприпасов, которые передало правительство Соединенных Штатов Украине, они сейчас прежде всего применяются как раз против мирного населения. Зеленский обещал, что он этого делать не станет, но, к сожалению, это так", - сказал Гагин. По его словам, в обществе стали рассуждать о том, что каждого украинского артиллериста, выпускавшего кассетные боеприпасы по мирным жителям, "найдут и лишат жизни". "После нашей победы должен быть сформирован военный трибунал, который будет рассматривать все эти военные преступления, в отношении гражданских лиц прежде всего. Они не имеют срока давности, точно также, как не имели срока давности военные преступления гитлеровской Германии. Точно также мы их будем находить и жестоко карать по закону", - отметил Гагин, пояснив, что его самого бы устроило, чтобы "эти животные жили в тюрьме остаток жизни до конца и каждый день помнили, что они сделали". Советник Пушилина назвал обстрелы кассетными боеприпасами актами геноцида и терроризмом, потому что, по его информации, удары наносятся именно по населенным пунктам, в которых нет военнослужащих: нет ни воинских частей, ни расположений войск. Он добавил, что кассетные боеприпасы Киев использовал и ранее, забрасывая минами-лепестками территории ДНР, и чаще всего от них страдали пожилые люди и дети.
https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
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донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
В ДНР пригрозили ВСУ из-за применения кассетных боеприпасов по гражданским

Гагин: ВСУ ответят перед трибуналом за применение кассетных бомб по гражданским

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска, применяющие недавно переданные Киеву США кассетные боеприпасы против мирного населения, ответят перед военным трибуналом, который должен быть сформирован после окончания спецоперации, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«
"Что касается кассетных боеприпасов, которые передало правительство Соединенных Штатов Украине, они сейчас прежде всего применяются как раз против мирного населения. Зеленский обещал, что он этого делать не станет, но, к сожалению, это так", - сказал Гагин.
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По его словам, в обществе стали рассуждать о том, что каждого украинского артиллериста, выпускавшего кассетные боеприпасы по мирным жителям, "найдут и лишат жизни".
«
"После нашей победы должен быть сформирован военный трибунал, который будет рассматривать все эти военные преступления, в отношении гражданских лиц прежде всего. Они не имеют срока давности, точно также, как не имели срока давности военные преступления гитлеровской Германии. Точно также мы их будем находить и жестоко карать по закону", - отметил Гагин, пояснив, что его самого бы устроило, чтобы "эти животные жили в тюрьме остаток жизни до конца и каждый день помнили, что они сделали".
Советник Пушилина назвал обстрелы кассетными боеприпасами актами геноцида и терроризмом, потому что, по его информации, удары наносятся именно по населенным пунктам, в которых нет военнослужащих: нет ни воинских частей, ни расположений войск. Он добавил, что кассетные боеприпасы Киев использовал и ранее, забрасывая минами-лепестками территории ДНР, и чаще всего от них страдали пожилые люди и дети.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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