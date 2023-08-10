https://ria.ru/20230810/blekaut-1889292840.html

В Киеве разработали сценарии на случай блэкаута

В Киеве разработали сценарии на случай блэкаута - РИА Новости, 10.08.2023

В Киеве разработали сценарии на случай блэкаута

Власти Киева разработали 15 сценариев на случай длительного отсутствия электричества в городе, учения для энергетиков проведут в августе, заявил заместитель... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:54

2023-08-10T14:54

2023-08-10T14:54

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_8be611b5c24d6b1df6e9d3e617a4c061.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти Киева разработали 15 сценариев на случай длительного отсутствия электричества в городе, учения для энергетиков проведут в августе, заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, слова которого приводит телеканал ТСН в Telegram-канале. "Сейчас у нас есть 15 сценариев. В августе проведем тренировку на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута. Такие штабные тренировки регулярно делаем - готовимся к разному развитию событий, в частности, и с наихудшими условиями. Это сценарии действий на случаи повреждения объектов инфраструктуры", - сказал Пантелеев. Чиновник добавил, что в сравнении с прошлой зимой сейчас есть понимание, чего ожидать и "насколько может быть нелегко". Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина