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В Киеве разработали сценарии на случай блэкаута
В Киеве разработали сценарии на случай блэкаута - РИА Новости, 10.08.2023
В Киеве разработали сценарии на случай блэкаута
Власти Киева разработали 15 сценариев на случай длительного отсутствия электричества в городе, учения для энергетиков проведут в августе, заявил заместитель... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:54
2023-08-10T14:54
2023-08-10T14:54
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти Киева разработали 15 сценариев на случай длительного отсутствия электричества в городе, учения для энергетиков проведут в августе, заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, слова которого приводит телеканал ТСН в Telegram-канале. "Сейчас у нас есть 15 сценариев. В августе проведем тренировку на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута. Такие штабные тренировки регулярно делаем - готовимся к разному развитию событий, в частности, и с наихудшими условиями. Это сценарии действий на случаи повреждения объектов инфраструктуры", - сказал Пантелеев. Чиновник добавил, что в сравнении с прошлой зимой сейчас есть понимание, чего ожидать и "насколько может быть нелегко". Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
В Киеве разработали сценарии на случай блэкаута
Пантелеев: власти Киева разработали 15 сценариев на случай блэкаута