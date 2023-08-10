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В Киеве разработали сценарии на случай блэкаута - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:54 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/blekaut-1889292840.html
В Киеве разработали сценарии на случай блэкаута
В Киеве разработали сценарии на случай блэкаута - РИА Новости, 10.08.2023
В Киеве разработали сценарии на случай блэкаута
Власти Киева разработали 15 сценариев на случай длительного отсутствия электричества в городе, учения для энергетиков проведут в августе, заявил заместитель... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:54
2023-08-10T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти Киева разработали 15 сценариев на случай длительного отсутствия электричества в городе, учения для энергетиков проведут в августе, заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, слова которого приводит телеканал ТСН в Telegram-канале. "Сейчас у нас есть 15 сценариев. В августе проведем тренировку на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута. Такие штабные тренировки регулярно делаем - готовимся к разному развитию событий, в частности, и с наихудшими условиями. Это сценарии действий на случаи повреждения объектов инфраструктуры", - сказал Пантелеев. Чиновник добавил, что в сравнении с прошлой зимой сейчас есть понимание, чего ожидать и "насколько может быть нелегко". Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
В Киеве разработали сценарии на случай блэкаута

Пантелеев: власти Киева разработали 15 сценариев на случай блэкаута

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти Киева разработали 15 сценариев на случай длительного отсутствия электричества в городе, учения для энергетиков проведут в августе, заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, слова которого приводит телеканал ТСН в Telegram-канале.
«
"Сейчас у нас есть 15 сценариев. В августе проведем тренировку на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута. Такие штабные тренировки регулярно делаем - готовимся к разному развитию событий, в частности, и с наихудшими условиями. Это сценарии действий на случаи повреждения объектов инфраструктуры", - сказал Пантелеев.
Чиновник добавил, что в сравнении с прошлой зимой сейчас есть понимание, чего ожидать и "насколько может быть нелегко".
Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
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