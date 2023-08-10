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Над территорией двух областей и Севастополя пресекли атаки дронов ВСУ
Над территорией двух областей и Севастополя пресекли атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023
Над территорией двух областей и Севастополя пресекли атаки дронов ВСУ
Ночью над территорией Калужской, Московской областей и Севастополя пресекли попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, сообщает Минобороны РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T05:36
2023-08-10T05:36
2023-08-10T12:19
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
москва
калужская область
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ночью над территорией Калужской, Московской областей и Севастополя пресекли попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, сообщает Минобороны в Telegram-канале."Сегодня ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами... В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет", — говорится в публикацииОтмечается, что ПВО уничтожила два летевших к Москве беспилотника в небе над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья."Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря", — добавили в МО.Предыдущая попытка Киева атаковать Москву с помощью БПЛА произошла 9 августа, тогда ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районе Домодедово и Минского шоссе. Шестого числа она сбила один дрон в Подольском районе Подмосковья.ВСУ также направляют беспилотники и на Крым, там действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230810/obstrely-1889192140.html
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севастополь, россия, московская область (подмосковье), происшествия, москва, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Москва, Калужская область
Над территорией двух областей и Севастополя пресекли атаки дронов ВСУ
МО РФ: над Калугой, Подмосковьем и Севастополем сбили беспилотники