https://ria.ru/20230810/bespilotniki-1889194425.html

Над территорией двух областей и Севастополя пресекли атаки дронов ВСУ

Над территорией двух областей и Севастополя пресекли атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023

Над территорией двух областей и Севастополя пресекли атаки дронов ВСУ

Ночью над территорией Калужской, Московской областей и Севастополя пресекли попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, сообщает Минобороны РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T05:36

2023-08-10T05:36

2023-08-10T12:19

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

москва

калужская область

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ночью над территорией Калужской, Московской областей и Севастополя пресекли попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, сообщает Минобороны в Telegram-канале."Сегодня ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами... В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет", — говорится в публикацииОтмечается, что ПВО уничтожила два летевших к Москве беспилотника в небе над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья."Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря", — добавили в МО.Предыдущая попытка Киева атаковать Москву с помощью БПЛА произошла 9 августа, тогда ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районе Домодедово и Минского шоссе. Шестого числа она сбила один дрон в Подольском районе Подмосковья.ВСУ также направляют беспилотники и на Крым, там действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230810/obstrely-1889192140.html

севастополь

россия

московская область (подмосковье)

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калужская область

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