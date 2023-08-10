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ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 10.08.2023 (обновлено: 08:59 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/bespilotniki-1889193171.html
ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника
ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника - РИА Новости, 10.08.2023
ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника
Средства ПВО сбили два беспилотника в Калужской области и в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T05:07
2023-08-10T08:59
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
москва
московская область (подмосковье)
беспилотники
сергей собянин
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили два беспилотника в Калужской области и в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", — написал Собянин.В Минобороны подтвердили эту информацию, уточнив, что уничтожение дронов произошло над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья. Ведомство также подчеркнуло, что попытка теракта не привела к ранениям среди людей или разрушениям.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. Девятого августа ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районе Домодедово и Минского шоссе. Шестого числа она сбила один дрон в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа Киев пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и области. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москва-Сити.
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калужская область
москва
московская область (подмосковье)
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происшествия, калужская область, москва, московская область (подмосковье), беспилотники, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Москва, Московская область (Подмосковье), Беспилотники, Сергей Собянин
ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника

Собянин сообщил о двух сбитых ударных беспилотниках, летящих к Москве

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки ЗУ-23-2
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили два беспилотника в Калужской области и в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", — написал Собянин.
В Минобороны подтвердили эту информацию, уточнив, что уничтожение дронов произошло над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья. Ведомство также подчеркнуло, что попытка теракта не привела к ранениям среди людей или разрушениям.
Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. Девятого августа ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районе Домодедово и Минского шоссе. Шестого числа она сбила один дрон в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа Киев пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и области. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москва-Сити.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКалужская областьМоскваМосковская область (Подмосковье)БеспилотникиСергей Собянин
 
 
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