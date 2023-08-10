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ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника
ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника - РИА Новости, 10.08.2023
ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника
Средства ПВО сбили два беспилотника в Калужской области и в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T05:07
2023-08-10T05:07
2023-08-10T08:59
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
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беспилотники
сергей собянин
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили два беспилотника в Калужской области и в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", — написал Собянин.В Минобороны подтвердили эту информацию, уточнив, что уничтожение дронов произошло над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья. Ведомство также подчеркнуло, что попытка теракта не привела к ранениям среди людей или разрушениям.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. Девятого августа ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районе Домодедово и Минского шоссе. Шестого числа она сбила один дрон в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа Киев пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и области. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москва-Сити.
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происшествия, калужская область, москва, московская область (подмосковье), беспилотники, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Москва, Московская область (Подмосковье), Беспилотники, Сергей Собянин
ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника
Собянин сообщил о двух сбитых ударных беспилотниках, летящих к Москве
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Средства ПВО сбили два беспилотника в Калужской области и в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале
.
"Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", — написал Собянин.
В Минобороны подтвердили эту информацию, уточнив, что уничтожение дронов произошло над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья. Ведомство также подчеркнуло, что попытка теракта не привела к ранениям среди людей или разрушениям.
Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. Девятого августа ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районе Домодедово и Минского шоссе. Шестого числа она сбила один дрон в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа Киев пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и области. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москва-Сити.
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