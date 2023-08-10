https://ria.ru/20230810/bespilotniki-1889193171.html

ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника

ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника - РИА Новости, 10.08.2023

ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника

Средства ПВО сбили два беспилотника в Калужской области и в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T05:07

2023-08-10T05:07

2023-08-10T08:59

специальная военная операция на украине

происшествия

калужская область

москва

московская область (подмосковье)

беспилотники

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873363043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18d23a305bb0200ca3a060e69450c969.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили два беспилотника в Калужской области и в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", — написал Собянин.В Минобороны подтвердили эту информацию, уточнив, что уничтожение дронов произошло над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья. Ведомство также подчеркнуло, что попытка теракта не привела к ранениям среди людей или разрушениям.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. Девятого августа ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районе Домодедово и Минского шоссе. Шестого числа она сбила один дрон в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа Киев пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и области. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москва-Сити.

https://ria.ru/20230810/obstrely-1889192140.html

калужская область

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калужская область, москва, московская область (подмосковье), беспилотники, сергей собянин