https://ria.ru/20230810/bespilotnik-1889268354.html

В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 10.08.2023

В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

Противовоздушная оборона сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:27

2023-08-10T13:27

2023-08-10T13:32

специальная военная операция на украине

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Противовоздушная оборона сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа", - написал Гладков.Он добавил, что "информация о последствиях на земле не поступала".

https://ria.ru/20230810/bespilotniki-1889193171.html

белгородский район

белгородская область

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белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков