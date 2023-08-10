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В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 10.08.2023
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
Противовоздушная оборона сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:27
2023-08-10T13:27
2023-08-10T13:32
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Противовоздушная оборона сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа", - написал Гладков.Он добавил, что "информация о последствиях на земле не поступала".
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белгородский район
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белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
Гладков: ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе