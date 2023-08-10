Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмен предложил Байдену заняться проблемами США - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/bayden-1889397246.html
Конгрессмен предложил Байдену заняться проблемами США
Конгрессмен предложил Байдену заняться проблемами США - РИА Новости, 10.08.2023
Конгрессмен предложил Байдену заняться проблемами США
Президент США Джо Байден должен возвести в приоритет разрешение проблем собственной страны, включая неурегулированную ситуацию на границе с Мексикой, а не... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T23:55
2023-08-10T23:55
в мире
украина
джо байден
сша
нато
всемирный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822790293_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_0d26004fa098a2b0e7cdad6016931806.jpg
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден должен возвести в приоритет разрешение проблем собственной страны, включая неурегулированную ситуацию на границе с Мексикой, а не тратить бюджетные средства на прокси-войну на Украине, заявил РИА Новости конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар. "Вместо того чтобы тратить хотя бы лишний грош на опосредованную войну на Украине и убивать еще больше людей, было бы гораздо стоящим усилием поставить проблемы Америки на первое место, выделив нашей стране ресурсы для обеспечения безопасности южной границы, через которую вторгаются 7 миллионов нарушителей", - сказал Госар. Текст его заявления агентству предоставила его пресс-служба. Среди прочих проблем, заслуживающих, по мнению конгрессмена, внимания Байдена, Госар упомянул разгул насильственной преступности и распространение наркотиков в США, высокий уровень бездомности и "бесчисленное число ветеранов, которые спят прямо на тротуарах". В четверг стало известно, что Байден запросил у конгресса США дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 миллиарда долларов. Кроме того, президент США просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230807/priznanie-1888536008.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822790293_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dcaf3d7f3fc1323ae867020b025f36c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, джо байден, сша, нато, всемирный банк
В мире, Украина, Джо Байден, США, НАТО, Всемирный банк
Конгрессмен предложил Байдену заняться проблемами США

Конгрессмен Госар предложил Байдену заняться проблемами США вместо помощи Киеву

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПол Энтони Госар
Пол Энтони Госар - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пол Энтони Госар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден должен возвести в приоритет разрешение проблем собственной страны, включая неурегулированную ситуацию на границе с Мексикой, а не тратить бюджетные средства на прокси-войну на Украине, заявил РИА Новости конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар.
«
"Вместо того чтобы тратить хотя бы лишний грош на опосредованную войну на Украине и убивать еще больше людей, было бы гораздо стоящим усилием поставить проблемы Америки на первое место, выделив нашей стране ресурсы для обеспечения безопасности южной границы, через которую вторгаются 7 миллионов нарушителей", - сказал Госар. Текст его заявления агентству предоставила его пресс-служба.
Среди прочих проблем, заслуживающих, по мнению конгрессмена, внимания Байдена, Госар упомянул разгул насильственной преступности и распространение наркотиков в США, высокий уровень бездомности и "бесчисленное число ветеранов, которые спят прямо на тротуарах".
В четверг стало известно, что Байден запросил у конгресса США дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 миллиарда долларов. Кроме того, президент США просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Он на крючке. В США сделали шокирующее признание об Украине
7 августа, 03:48
 
В миреУкраинаДжо БайденСШАНАТОВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала