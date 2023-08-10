https://ria.ru/20230810/bayden-1889397246.html

Конгрессмен предложил Байдену заняться проблемами США

Конгрессмен предложил Байдену заняться проблемами США - РИА Новости, 10.08.2023

Конгрессмен предложил Байдену заняться проблемами США

Президент США Джо Байден должен возвести в приоритет разрешение проблем собственной страны, включая неурегулированную ситуацию на границе с Мексикой, а не... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T23:55

2023-08-10T23:55

2023-08-10T23:55

в мире

украина

джо байден

сша

нато

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден должен возвести в приоритет разрешение проблем собственной страны, включая неурегулированную ситуацию на границе с Мексикой, а не тратить бюджетные средства на прокси-войну на Украине, заявил РИА Новости конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар. "Вместо того чтобы тратить хотя бы лишний грош на опосредованную войну на Украине и убивать еще больше людей, было бы гораздо стоящим усилием поставить проблемы Америки на первое место, выделив нашей стране ресурсы для обеспечения безопасности южной границы, через которую вторгаются 7 миллионов нарушителей", - сказал Госар. Текст его заявления агентству предоставила его пресс-служба. Среди прочих проблем, заслуживающих, по мнению конгрессмена, внимания Байдена, Госар упомянул разгул насильственной преступности и распространение наркотиков в США, высокий уровень бездомности и "бесчисленное число ветеранов, которые спят прямо на тротуарах". В четверг стало известно, что Байден запросил у конгресса США дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 миллиарда долларов. Кроме того, президент США просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230807/priznanie-1888536008.html

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в мире, украина, джо байден, сша, нато, всемирный банк