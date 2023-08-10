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Белый дом считает, что американцы поддержат решение Байдена по Украине - РИА Новости, 10.08.2023
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23:27 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/bayden-1889395987.html
Белый дом считает, что американцы поддержат решение Байдена по Украине
Белый дом считает, что американцы поддержат решение Байдена по Украине - РИА Новости, 10.08.2023
Белый дом считает, что американцы поддержат решение Байдена по Украине
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби выразил уверенность, что американское население понимает уровень ставок в конфликте на... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T23:27
2023-08-10T23:27
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
джо байден
всемирный банк
нато
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби выразил уверенность, что американское население понимает уровень ставок в конфликте на Украине, комментируя новый запрос президента США Джо Байдена к конгрессу на дополнительную помощь Киеву. "Американский народ понимает, что находится на кону", - заявил он в эфире телеканала Fox News, комментируя новый запрос Белого дома к конгрессу. Как объяснил представитель американской администрации, цена помощи Киеву со стороны Вашингтона не является высокой по сравнению с возможными затратами на конфликт России и НАТО. Ранее Байден запросил у конгресса США дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 миллиарда долларов, следует из документа Белого дома. Кроме того, президент США просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20230810/tramp-bayden-1889380023.html
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889263429.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, джо байден, всемирный банк, нато, джон кирби
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Джо Байден, Всемирный банк, НАТО, Джон Кирби
Белый дом считает, что американцы поддержат решение Байдена по Украине

Белый дом уверен, что американское общество поддержит запрос Байдена по Украине

© AP Photo / Susan WalshБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби выразил уверенность, что американское население понимает уровень ставок в конфликте на Украине, комментируя новый запрос президента США Джо Байдена к конгрессу на дополнительную помощь Киеву.
"Американский народ понимает, что находится на кону", - заявил он в эфире телеканала Fox News, комментируя новый запрос Белого дома к конгрессу.
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Вчера, 20:31
Как объяснил представитель американской администрации, цена помощи Киеву со стороны Вашингтона не является высокой по сравнению с возможными затратами на конфликт России и НАТО.
Ранее Байден запросил у конгресса США дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 миллиарда долларов, следует из документа Белого дома. Кроме того, президент США просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДжо БайденВсемирный банкНАТОДжон Кирби
 
 
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