https://ria.ru/20230810/bayden-1889395987.html

Белый дом считает, что американцы поддержат решение Байдена по Украине

Белый дом считает, что американцы поддержат решение Байдена по Украине - РИА Новости, 10.08.2023

Белый дом считает, что американцы поддержат решение Байдена по Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби выразил уверенность, что американское население понимает уровень ставок в конфликте на... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T23:27

2023-08-10T23:27

2023-08-10T23:27

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всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби выразил уверенность, что американское население понимает уровень ставок в конфликте на Украине, комментируя новый запрос президента США Джо Байдена к конгрессу на дополнительную помощь Киеву. "Американский народ понимает, что находится на кону", - заявил он в эфире телеканала Fox News, комментируя новый запрос Белого дома к конгрессу. Как объяснил представитель американской администрации, цена помощи Киеву со стороны Вашингтона не является высокой по сравнению с возможными затратами на конфликт России и НАТО. Ранее Байден запросил у конгресса США дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 миллиарда долларов, следует из документа Белого дома. Кроме того, президент США просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20230810/tramp-bayden-1889380023.html

https://ria.ru/20230810/ukraina-1889263429.html

украина

россия

сша

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, джо байден, всемирный банк, нато, джон кирби