https://ria.ru/20230810/bayden-1889393455.html

Байден запросил для Украины больше средств, чем на решение проблем США

Байден запросил для Украины больше средств, чем на решение проблем США - РИА Новости, 10.08.2023

Байден запросил для Украины больше средств, чем на решение проблем США

Запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о новых ассигнованиях для помощи Украине превосходит обращение о финансировании для решения внутренних проблем... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T22:47

2023-08-10T22:47

2023-08-10T23:31

украина

в мире

джо байден

агентство по международному развитию сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о новых ассигнованиях для помощи Украине превосходит обращение о финансировании для решения внутренних проблем Штатов - из 40 затребованных миллиардов долларов, 24 предназначены Киеву, следует из опубликованного документа. В опубликованном запросе офиса президента промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года отдельным пунктом указана "Украина и международные нужды", на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву Байден просит порядка 24 миллиардов долларов. Другой раздел запроса: "граница и миграция". Байден просит конгресс одобрить выделение около 4 миллиардов долларов министерству внутренней безопасности, госдепу и USAID, а также другим ведомствам на решения проблем с незаконным проникновением в страну, развертывание приютов и борьбу с фентанилом - от передозировок которым в 2022 году в США скончались более 100 тысяч человек. Министерству внутренней безопасности для "реагирования на стихийные бедствия" предлагается выделить еще 12 миллиардов долларов - в два раза меньше, чем администрация хочет потратить на поддержку Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230807/moment-1888595586.html

https://ria.ru/20230809/ukraina-1889037030.html

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украина, в мире, джо байден, агентство по международному развитию сша, экономика