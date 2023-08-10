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Украина внесла Bаcardi в список международных спонсоров войны - РИА Новости, 10.08.2023
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11:57 10.08.2023 (обновлено: 15:52 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/bacardi-1889242218.html
Украина внесла Bаcardi в список международных спонсоров войны
Украина внесла Bаcardi в список международных спонсоров войны - РИА Новости, 10.08.2023
Украина внесла Bаcardi в список международных спонсоров войны
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в Telegram-канале, что внесло компанию Bacardi Limited, производящую алкогольную... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:57
2023-08-10T15:52
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в Telegram-канале, что внесло компанию Bacardi Limited, производящую алкогольную продукцию, в список международных спонсоров войны из-за сотрудничества с Россией. &quot;НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников&quot;, — говорится в сообщении агентства.Из сообщения следует, что ранее Bacardi, чья продукция представлена в более чем в 170 странах, объявила об остановке экспорта в Россию и прекращении вложений в продвижение рекламы. Однако позже, как утверждает НАПК, компания якобы возобновила поиск новых сотрудников в России и начала публиковать объявления о вакансиях. Отмечается, что, согласно данным на сайте Федеральной налоговой службы России, выручка российского подразделения компании "Бакарди Рус" (Bakardi Rus) в прошлом году выросла на 8,5 процента, до 32,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль — до 4,7 миллиарда, что на 206,5 процента выше, чем 2021 году (1,5 миллиарда рублей), налог на прибыль в бюджет России уплачен на сумму свыше 12 миллионов долларов.
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Украина внесла Bаcardi в список международных спонсоров войны

НАПК Украины внесло компанию Bаcardi в список международных спонсоров войны

© iStock.com / KarenfoleyphotographyШтаб-квартира компании Bacardi в Пуэрто-Рико
Штаб-квартира компании Bacardi в Пуэрто-Рико - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© iStock.com / Karenfoleyphotography
Штаб-квартира компании Bacardi в Пуэрто-Рико. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в Telegram-канале, что внесло компанию Bacardi Limited, производящую алкогольную продукцию, в список международных спонсоров войны из-за сотрудничества с Россией.
«

"НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников", — говорится в сообщении агентства.

Из сообщения следует, что ранее Bacardi, чья продукция представлена в более чем в 170 странах, объявила об остановке экспорта в Россию и прекращении вложений в продвижение рекламы. Однако позже, как утверждает НАПК, компания якобы возобновила поиск новых сотрудников в России и начала публиковать объявления о вакансиях. Отмечается, что, согласно данным на сайте Федеральной налоговой службы России, выручка российского подразделения компании "Бакарди Рус" (Bakardi Rus) в прошлом году выросла на 8,5 процента, до 32,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль — до 4,7 миллиарда, что на 206,5 процента выше, чем 2021 году (1,5 миллиарда рублей), налог на прибыль в бюджет России уплачен на сумму свыше 12 миллионов долларов.
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