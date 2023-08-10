https://ria.ru/20230810/avtovaz-1889318626.html
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на бюджетные версии машин
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на бюджетные версии машин - РИА Новости, 10.08.2023
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на бюджетные версии машин
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать стоимость на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей, но допускает корректировку цен на некоторые РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:12
2023-08-10T16:12
2023-08-10T16:16
автоваз
экономика
авто
lada vesta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758698473_0:195:3296:2048_1920x0_80_0_0_6bdc4168906d12930b67909e46e190f9.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" не планирует поднимать стоимость на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей, но допускает корректировку цен на некоторые дорогие комплектации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее телеграм-канал Mash написал, что "АвтоВАЗ" планирует поднять цены на все свои модели с 20 августа. По его данным, в дилерских центрах в настоящее время есть дефицит некоторых Lada из-за отсутствия определённых элементов для автомобилей."АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. К примеру, стоимость базовых модификаций "Лады Гранты" так и останется ниже 700 тысяч рублей. Возможна некоторая корректировка цен по более оснащённым модификациям, прежде всего, в связи с комплектацией их дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных поставщиков, которые получают субкомпоненты и сырье из-за границы", - прокомментировали в компании.Там подчеркнули, что возможные минимальные корректировки цен по более дорогим и менее массовым модификациям никак не связаны с индексацией утильсбора в связи с наличием мер государственного стимулирования, полностью нивелирующих влияние индексации на цену отечественной продукции."АвтоВАЗ", добавили в компании, наращивает производство, ускоряя темп выпуска наиболее бюджетного автомобиля Granta до 54 автомобилей в час, Vesta - до 40 автомобилей в час, Niva - до 45 автомобилей в час.
https://ria.ru/20230809/avtovaz-1889108183.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758698473_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_b88769ffcd08e5697bffd5990d18ef98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автоваз, экономика, авто, lada vesta
АвтоВАЗ, Экономика, Авто, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на бюджетные версии машин
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на базовые и бюджетные версии автомобилей
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" не планирует поднимать стоимость на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей, но допускает корректировку цен на некоторые дорогие комплектации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее телеграм-канал Mash написал, что "АвтоВАЗ" планирует поднять цены на все свои модели с 20 августа. По его данным, в дилерских центрах в настоящее время есть дефицит некоторых Lada
из-за отсутствия определённых элементов для автомобилей.
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. К примеру, стоимость базовых модификаций "Лады Гранты" так и останется ниже 700 тысяч рублей. Возможна некоторая корректировка цен по более оснащённым модификациям, прежде всего, в связи с комплектацией их дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных поставщиков, которые получают субкомпоненты и сырье из-за границы", - прокомментировали в компании.
Там подчеркнули, что возможные минимальные корректировки цен по более дорогим и менее массовым модификациям никак не связаны с индексацией утильсбора в связи с наличием мер государственного стимулирования, полностью нивелирующих влияние индексации на цену отечественной продукции.
"АвтоВАЗ", добавили в компании, наращивает производство, ускоряя темп выпуска наиболее бюджетного автомобиля Granta до 54 автомобилей в час, Vesta - до 40 автомобилей в час, Niva - до 45 автомобилей в час.
Петербургские депутаты пересядут на седаны "АвтоВАЗа"