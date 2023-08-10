Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на бюджетные версии машин - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 10.08.2023 (обновлено: 16:16 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/avtovaz-1889318626.html
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на бюджетные версии машин
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на бюджетные версии машин - РИА Новости, 10.08.2023
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на бюджетные версии машин
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать стоимость на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей, но допускает корректировку цен на некоторые РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:12
2023-08-10T16:16
автоваз
экономика
авто
lada vesta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758698473_0:195:3296:2048_1920x0_80_0_0_6bdc4168906d12930b67909e46e190f9.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" не планирует поднимать стоимость на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей, но допускает корректировку цен на некоторые дорогие комплектации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее телеграм-канал Mash написал, что "АвтоВАЗ" планирует поднять цены на все свои модели с 20 августа. По его данным, в дилерских центрах в настоящее время есть дефицит некоторых Lada из-за отсутствия определённых элементов для автомобилей."АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. К примеру, стоимость базовых модификаций "Лады Гранты" так и останется ниже 700 тысяч рублей. Возможна некоторая корректировка цен по более оснащённым модификациям, прежде всего, в связи с комплектацией их дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных поставщиков, которые получают субкомпоненты и сырье из-за границы", - прокомментировали в компании.Там подчеркнули, что возможные минимальные корректировки цен по более дорогим и менее массовым модификациям никак не связаны с индексацией утильсбора в связи с наличием мер государственного стимулирования, полностью нивелирующих влияние индексации на цену отечественной продукции."АвтоВАЗ", добавили в компании, наращивает производство, ускоряя темп выпуска наиболее бюджетного автомобиля Granta до 54 автомобилей в час, Vesta - до 40 автомобилей в час, Niva - до 45 автомобилей в час.
https://ria.ru/20230809/avtovaz-1889108183.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758698473_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_b88769ffcd08e5697bffd5990d18ef98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
автоваз, экономика, авто, lada vesta
АвтоВАЗ, Экономика, Авто, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на бюджетные версии машин

"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на базовые и бюджетные версии автомобилей

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкЗавод "АвтоВАЗ"
Завод АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Завод "АвтоВАЗ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" не планирует поднимать стоимость на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей, но допускает корректировку цен на некоторые дорогие комплектации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее телеграм-канал Mash написал, что "АвтоВАЗ" планирует поднять цены на все свои модели с 20 августа. По его данным, в дилерских центрах в настоящее время есть дефицит некоторых Lada из-за отсутствия определённых элементов для автомобилей.
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. К примеру, стоимость базовых модификаций "Лады Гранты" так и останется ниже 700 тысяч рублей. Возможна некоторая корректировка цен по более оснащённым модификациям, прежде всего, в связи с комплектацией их дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных поставщиков, которые получают субкомпоненты и сырье из-за границы", - прокомментировали в компании.
Там подчеркнули, что возможные минимальные корректировки цен по более дорогим и менее массовым модификациям никак не связаны с индексацией утильсбора в связи с наличием мер государственного стимулирования, полностью нивелирующих влияние индексации на цену отечественной продукции.
"АвтоВАЗ", добавили в компании, наращивает производство, ускоряя темп выпуска наиболее бюджетного автомобиля Granta до 54 автомобилей в час, Vesta - до 40 автомобилей в час, Niva - до 45 автомобилей в час.
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Петербургские депутаты пересядут на седаны "АвтоВАЗа"
Вчера, 15:56
 
АвтоВАЗЭкономикаАвтоLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала